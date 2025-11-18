なぜ日本の研究力は衰退の一途を辿っているのか？ 3人のノーベル賞学者が激論を交わした。「大学入試本位制」とも言える受験社会の弊害が取り沙汰された。

自己肯定感を持たせる

野依 教育は本来、個人の自己実現のために能力を最大化して、良き社会を作るためにありますが、日本はそうなっていません。なぜかと言えば、日本社会全体が大学入試本位制だから。これが元凶です。18歳でどの大学を選んだかが、あまりに大きく将来の道に影響を及ぼす。

どんな大学を出ようが、18歳の時にたまたまそこに入学しただけ。一番大事なのは、自分たちがどうありたいかということです。受験勉強が得意かどうかは、人生においては本当に些細なこと。生き方の本質を取り戻すべきなんです。



梶田 たしかに日本の学生は点数だけをみれば世界的にもハイレベルなんです。理科や数学では、世界で常に上位を争ういい得点を取る。一方で、理科嫌いや数学嫌いは年齢が上がると共に増えていきます。また成績は同じなのに女子学生に自分は理科や数学が得意でないという考えを持つ傾向が強いようです。

成人した18歳に「自分の将来に夢を持っているか」と質問しても、各国の中でダントツの最下位。夢を持つこと、自分が社会に貢献できるイメージを全く抱けていません。自分は何かしら成し遂げると思える、自己肯定感を持たせる教育ができていない。

吉野 あいかわらず小学校からずっと詰め込み型の教育でやっているのもいけませんね。AIが当たり前になる時代に、単なる知識だけを武器にしている人材は、AIに代替されてしまう。知識をベースにして自分なりのアイデアにつなげられないと生き残れません。

野依 おっしゃるとおり。AIへの依存が高まれば高まるほど、人類は必ず自己家畜化します。パスカルの「人間は自然界で最もか弱い葦である、しかしそれは考える葦である」という言葉のように、人類は自分で考えることが生き甲斐のはずです。

「人の顔が数字に見える」

吉野 ちょっと脱線するかも知れませんが、AIのことを考えるときに思い浮かぶのが、去年AIに関する研究でノーベル化学賞をとったデミス・ハサビスさんと、ジョン・ジャンパーさんの2人。それから物理学賞をとった「深層学習のゴッドファーザー」の異名をとるジェフリー・ヒントン先生。全員がケンブリッジ大学出身で、イギリスの教育制度を経験してきた科学者も多いんですね。これは単なる偶然ではないと私は思うんです。

AIの特質と今のイギリスの教育制度がうまくマッチングしているのか、あるいはAI開発に必要な独創性につながるような教育システムを持っているのか。真相はわかりませんが、日本は明治維新の時はイギリスに学びましたので、これはもう一回イギリスの教育制度のいいところって一体何なんだろうかというのを、謙虚に日本人の立場として、学ぶべきと思っております。

日本でいうとアニメーションに同じことを感じます。私は近年、小学生が参加するプログラミングコンテストに審査員として関わったのですが、ある子がプログラミングで自分のおじいさんやおばあさんの顔にそっくりな映像をパパパッと実に手際よく描くんですね。表彰式のときに「なんでそんなに簡単に出来るの？」と聞くと、「簡単だよ。人の顔が数字に見えるから、それを打ち込めばいいんだ」というのです。ここに皺が寄っている、頬骨が角張っているといった視覚情報が、ゼロかイチかの数字としてパーッと入ってくるらしい。

日本のアニメが世界を席巻していることと重ね合わせると、この分野の日本人の技術に、より注目してもいいのではと感じますね。

