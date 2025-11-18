²ñ¼Ò°÷¤ÎÍýÉÔ¿ÔNo.1¤Ï¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Æ±Î½¤È¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸µëÎÁ¡×¡£¤¸¤ã¤¢¡¢No.2¤Ï¡©
¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
²ñ¼Ò°÷¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤È¤Ï¡©
¡¡²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï´¶¤¸¤ë¡ÖÍýÉÔ¿Ô¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëNo.1¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÈµëÎÁ¤¬Æ±¤¸¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢³ä¤êÀÚ¤ê¤¤ì¤Ê¤¤ÉÔ¸øÊ¿´¶¤òÀ¸¤àÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢No.2¤Ï²¿¤«¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÏÌ£¤À¤¬¿¼¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ÍýÉÔ¿ÔNo.2¡§¡Ö¸À¤Ã¤¿¼Ô¾¡¤Á¤Î¿Í¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¸½¾ì¤ÇºÇ¤âÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÀ¼¤¬Âç¤¤¤¿Í¡×¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¡×¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¾å»Ê¤Ë¤À¤±¿ÊÄ½¤ò¸ØÄ¥¤¹¤ë
¡¦Â¾¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼«Ê¬¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÏÃ¤¹
¡¦²ñµÄ¤Ç¤À¤±ñÁÀå¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î»Å»ö¤Ï¿ÍÇ¤¤»
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¬¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¾å»Ê¤«¤é¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¿¼Â¤ËÆ¯¤¯¼Ò°÷¤Û¤É¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡Ö¸À¤Ã¤¿¼Ô¾¡¤Á¡×¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤¬¡Ö¸«¤¨¤¿¤â¤Î¡×¡ÖÊ¹¤³¤¨¤¿¤³¤È¡×¤Ç¤·¤«É¾²Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë±Æ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢¾å»Ê¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ÅØÎÏ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å»Ê¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¡á¼ÂÀÓ¡×¡£
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤ÅØÎÏ¡×¤Ï¥¼¥í¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤òÃ²¤¯Á°¤Ë¡¢ÀïÎ¬¤òÊÑ¤¨¤ë
¡¡ÍýÉÔ¿Ô¤À¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤â¡¢´Ä¶¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ëÎÏ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊó¹ðÎÏ¡×¤Î¶¯²½¤Ç¤¹¡£
¡¦À®²Ì¤Ï¡Ö¿ô»ú¡×¤È¡ÖÇØ·Ê¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÅÁ¤¨¤ë
¡¦²ñµÄ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò°ì¸À¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÆþ¤ì¤ë
¡¦¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¾å»Ê¤È¶¦Í¤¹¤ëÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤¹
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤òÉ¾²Á¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¤Î¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤È¡ÖÊó¹ðÎÏ¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë
¡¡¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¤±¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«²½¤±¤ÎÈé¤¬Çí¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢À¿¼Â¤Ê¤À¤±¤Ç¤ÏËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤ËÆ¯¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅÁ¤ï¤ë¤«¤¿¤Á¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÎÏ¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î²¾ÌÌ¤È¤Ï¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë´Å¤¨¤ò¼Î¤Æ¡¢ÅÁ¤ï¤ë·Á¤ËÀ°¤¨¤ë¡ÖÀïÎ¬¤Î²¾ÌÌ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×178ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£