頭の悪い人は「他人の期待に応えるだけで一生を終える」。じゃあ、頭のいい人は？

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「他人の期待」とどう距離をとるか

多くの人は無意識のうちに「他人の期待」に応えようと行動しています。

しかし、その期待に過度に応えようとすると、自分の意思やペースを失い、心身を疲弊させます。

ゆるストイックに生きるためには、他人の期待と適切に距離をとることが必要です。

期待に縛られるリスク

他人の期待に応えることは、短期的には人間関係を円滑にし、信頼を得る手段になります。

しかし、それが常態化すると、自分の価値基準が見失われます。

「他人にどう思われるか」を優先するあまり、自分が本当に大切にしたいことが後回しになってしまうのです。

距離をとるための意識

他人の期待に応えること自体を否定する必要はありません。

重要なのは、「どこまで応えるか」を自分で決めることです。

境界線を引くことで、自分を守りつつ、人間関係も維持できます。

頭のいい人は、「期待には応じるが、自己犠牲はしない」という線引きが冷静な判断を支えます。

自分の基準を持つ

他人の期待に振り回されないためには、自分の基準を持つことが不可欠です。

「自分は何を大事にするのか」「どのペースで進むのか」といったルールを明確にすれば、外部の期待を受け止めつつも、自分を見失わずに済みます。

基準があることで、選択に一貫性が生まれます。

「他人の期待」に応えることは必要ですが、それに縛られると自分を失ってしまいます。

境界線を意識し、自分の基準を持つことで、期待と健全な距離をとることができます。

他人に振り回されず、自分のルールで淡々と積み重ねる姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、期待と距離をとりつつ、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」