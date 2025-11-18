À¸¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬´Ý¤´¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëà¸æÁ·á¤Ë4.7Ëü¿Í¤¢Á³¡¡¡Ö¤µ¤¹¤¬Ã¸Ï©Åçw¡×¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤ÇÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ë¤ÎÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÏ¸µÆÃ»ºÉÊ¤Ø¤Îà°¦á¤Ë°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÄê¿©¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¿¥Þ¥Í¥®¿Ô¤¯¤·¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ëà¸æÁ·á¤ò¸«¤ë
2025Ç¯11·î10Æü¡¢Ì¡²è²È¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê¡÷HundredBurger¡Ë¤µ¤ó¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¿¥Þ¥Í¥®¿Ô¤¯¤·¤ÊÄê¿©¡£
¥á¥¤¥ó¤«¤é½ÁÊª¤Þ¤Ç¥¿¥Þ¥Í¥®¥¿¥Þ¥Í¥®¥¿¥Þ¥Í¥®......¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¾®È¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Ê¤ó¤È¡¢à¤ª»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È......¡©
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âà¥¿¥Þ¥Í¥®¿ä¤·á¤¹¤®¤ëÄê¿©¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï4Ëü7000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê17ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¡ÖÃ¸Ï©¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤Î¿©»ö½è¡£
¤¿¤·¤«¤ËÃ¸Ï©Åç¤ÎÌ¾Êª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ä¤·¤Ã¤×¤ê¤À¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï13Æü¡¢¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¸Ï©¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥ª¥¢¥·¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥æ¡¼¥¢¡¼¥ë¥¨¡¼¡ÊÊ¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²ÈÄí¤Ç¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±¼ÒÈÎÇä´ë²èÉô¤ÎÎ©Ã«°ìËá¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¸æÁ·¤ÏÃ¸Ï©¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥ª¥¢¥·¥¹Æâ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤ß¤±²È¡×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃ¸Ï©¶ÌÇ¬¸æÁ·¡×¡ÊÀÇ¹þ1790±ß¡Ë¡£
¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¤«¤ÍÈ¤²¤ò»È¤Ã¤¿Å·Ð§¤Ë¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®Æ¦Éå¡¢´Ý¤´¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤Î¼ÑÊª¤Ê¤É¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¸æÁ·¤À¡£
¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤¬¡¢»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤¦¸½ÃÏ¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ã¸Ï©Åç¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò´®Ç½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡¢¤ªÅÚ»º¤Þ¤Ç¡©
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢Î©Ã«¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¡ØÃ¸Ï©¶ÌÇ¬¸æÁ·¡Ù¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤Î¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤âÃ¸Ï©¶ÌÇ¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢À¸¤Î¶ÌÇ¬¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¿©Âî¤Ç¤âÃ¸Ï©Åç¤Î¿©Ê¸²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
Ã¸Ï©Åç¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÏÄ´ÍýÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Å¤ß¤ä¿©´¶¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ßÖ¤áÊª¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÎÁÍý¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÃ¸Ï©¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò²È¤Ç¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÅ¨¤ÊÎ¹¤Î¤ªÅÚ»º¤À¡£
ìÔÂô¤¹¤®¤ëÃ¸Ï©¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥ª¥¢¥·¥¹¤Îà¥¿¥Þ¥Í¥®¿Ô¤¯¤·á¤¹¤®¤ë¸æÁ·¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ¸Ï©¤Î¶Ì¤Í¤®´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤«¤é...¡×
¡ÖÃ¸Ï©Åç¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ¸Ï©Åç¤À¤Ã¤¿£÷¡×
¡Ö¤µ¤¹¤¬Ã¸Ï©Åçw¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤Þ¤Í¤®¿Ô¤¯¤·¤À¤È»É¿È¤Î°ÛÊª´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤¿¤é·ì±Õ¥µ¥é¥µ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×
¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È´¶³Ð¤Ç¶Ì¤Í¤®ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ë¤ÎÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©Ã«¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¿´¤«¤é´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¸Ï©Åç¤Ï¶ÌÇ¬¤Î°ìÂç»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Å¤ß¤ä¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¸æÁ·¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤¿Êý¤Î´¶ÁÛ¤ä¼Ì¿¿¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£