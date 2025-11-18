東京・赤坂のライブハウスの前で、出演者の女性が男に刺され重傷を負った事件で、男は手袋をして犯行に及んだうえ、逃走中に着替えもしていたとみられることが新たにわかりました。

■赤坂の繁華街が騒然と…

16日の午前中、東京・港区赤坂の繁華街が騒然としました。

「血痕がすごかった。血がいっぱい」

地下1階にあるライブハウスの前で、出演予定だった40代の女性が店が開くのを1人で待っていたところ、男にわき腹や手を刺され重傷を負いました。

病院に搬送された際には意識がありましたが、傷は内臓にまで達していて、予断を許さない状況だということです。

■靴を袋に入れ手袋もつけていたか 計画的な犯行の可能性

男がいまだ逃走を続けるなか、17日夜、事件当時の状況がわかってきました。

男は、女性を後ろから追うようにビルに入ったということですが、捜査関係者によると男はその際、靴をビニール袋のようなものに入れた状態で履き、手袋をつけていたとみられるということです。計画的な犯行の可能性がうかがえます。

事件があったビルに入っている別の店舗の防犯カメラの映像には、事件が起きた時間に女性の叫び声とみられる音声が記録されていました。

現場は、東京メトロ赤坂見附駅から南西に約150メートル離れた場所。事件のあとには…

並木雲楓フィールドキャスター

「男は事件後、こちらの路地を通って逃走したということです」

現場周辺では、黒い帽子と黒い作業着姿の男が逃走する様子が目撃されていました。

目撃者

「男性がちょっと不自然な感じで勢いよく走って行ったんで。黒い帽子とマスクをしてて、180センチくらいの人。（体格は）細かったです。中肉中背というか細いです。ものすごい勢いでかばんを持って走って行った」

■男が待ち伏せをしていた可能性が

また、事件前の行動も明らかに。

事件の約2時間前から、男が自転車や徒歩で現場周辺を徘徊する様子が付近の防犯カメラに映っていて、待ち伏せをしていた可能性があることが、捜査関係者への取材でわかりました。自転車は、逃走の際にも使われたとみられます。そして…。

目撃者

「曲がったところに自転車が置いてあって、それに飛び乗って走って行った」

目撃者によると、男は走って自転車に向かい、飛び乗ると大通りまで出たといいます。捜査関係者によると青山方面に走り去り、また、逃走中、黒い服から青い服に着替えたとみられるということです。

逃走したとみられる経路は…。

並木雲楓フィールドキャスター

「路地を歩いてみますと、ひとつ防犯カメラがあります。すぐ近くにも防犯カメラありますね」

路地には少なくとも、12台の防犯カメラが確認できました。

■歌手活動していた被害女性 告知ポスターに×印

日中に起きた今回の事件。さらに、不審な点が…。

「看板には大きく×印が描いてあります」

刺された女性は本業とは別に歌手活動をしていて、このライブハウスのイベントに出演する予定でした。その告知のポスターに描かれた×印。

警視庁は事件との関連について慎重に調べ、殺人未遂事件として男の行方を追っています。

（11月17日放送『news zero』より）