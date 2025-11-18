「冬の新婦だ！」韓国プロ野球チア、“すけすけ肩ヒモ”が眩しい純白衣装にファン騒然「結婚したい」【PHOTO】

韓国プロ野球などでチアガールを務めるキム・ナヨンのウェディングドレス姿が話題だ。

【写真】韓国プロ野球チア、美しすぎるウェディングドレス姿

キム・ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。

白いハートの絵文字とともに、台湾のとあるウェディングドレスブランドのアカウントをタグ付けし、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、さまざまなデザインのウェディングドレスに身を包んだキム・ナヨンが鏡越しの自撮りなどを披露している。

オフショルダーのドレスからは華奢な肩がのぞき、ほっそりとした二の腕が見る者の目を引く。膝上までのミニ丈でスラリとした美脚もあらわにし、引き締まったスタイルを惜しげもなく見せつけていた。

投稿を目にしたファンからは、「あなたと結婚したいです」「女神を見ました」「ビューティフル、ビューティフル…」「冬の新婦だ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの26歳。2019年からチアとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球KBOリーグのハンファ・イーグルス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツでチアを務めている。