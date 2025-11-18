キンプリ・超特急・RIIZEら「FNS後夜祭」出演決定 一夜飾りのスペシャルステージ披露
【モデルプレス＝2025/11/18】12月10日放送のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』（23時〜23時40分）には、同日放送される『2025FNS歌謡祭』第2夜に出演する豪華アーティストが集結。『FNS歌謡祭』の“後夜祭”として、スペシャルライブを繰り広げる。
同日生放送で送る『2025FNS歌謡祭』第2夜のスタジオに、豪華アーティストを迎えて生放送。12月24日に7枚目のアルバム『STARRING』のリリースが決定し勢いが止まらないKing ＆ Prince、全国アリーナツアー全国5都市11公演13万5,000人を動員し、2026年2月には男性K-POPアーティスト最速東京ドーム公演3Days開催が決定したRIIZE、25周年アニバーサリーイヤー中で、変わらず人気を誇る倖田來未、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、超特急、Tani Yuukiが登場。
さらに、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の元練習生から結成したOWVとOCTPATHが登場。豪華ゲストが集結し、今夜限りのスペシャルステージを披露するほか、ナイナイのふたりにおすすめする「2025年一番買ってよかった物」も発表される。（modelpress編集部）
【MC】
ナインティナイン
【ゲスト】※五十音順
岩田剛典、OWV×OCTPATH、King ＆ Prince、倖田來未、Tani Yuuki、超特急、RIIZE
