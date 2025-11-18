「とんでもないことを言いなさい！」…実力のある国語教師は授業でどのような ”布石”を打ったか

谷川俊太郎氏の詩「うとてとこ」を教材に討議が続きます。前回までの展開をおさらいすると、問い「３連４行目に入る言葉は何か」に対する生徒たちの解答をA、B、Cで評価し、そのうえで長谷川氏が、「何を根拠に評価に差をつけているか」を問いました。果たして生徒たちはどのように答えるのか。そして討議は長谷川氏の意図通り盛り上がるのか。著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』より抜粋・編集してお贈りします。

前編記事『"指名なし"なのに中学生が続々と立って発表…なぜ討論形式の授業で思春期の子供たちが堂々と発言できるのか』より続く。

長谷川氏の全授業記録を掲載した新刊『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』上巻（学芸みらい社）は書店・ネット書店で好評発売中！

メモの取り方も教える

討論ではメモが欠かせない。友人の意見を聞いて重要だと思った点をメモする。メモをもとに論を構築する。質問する。反論する。「聞く」「書く」「読む」「話す」がリンクするが、これらを実現するにはメモの技術が不可欠だ。社会人として生きていくうえでも重要な言語技術であることは、いうまでもない。

しかし教師の指導なしではメモをとらない子、とれない子が多い。だから指示し、教える。今回だけでなく折に触れ、ときには長い時間をつかって「メモの意義」「メモのしかた」を少しずつ教えていく。教えられた生徒からは喜びの声が上がる。以下はある年の学級通信に載せた生徒の日記である。

今日の話を聞いてメモをしっかり取ろうと思いました。

会社で社長が一番メモを取ることに驚きました。（美月）

たしかにメモをしていれば忘れ物も減るし、社会に出てからも役に立ちます。

今からそれを身に付けていればいいですね。

だから今日、先生がそのことを教えてくださったと私は思います。そこで、私の胸ポケットにはメモとシャーペンが入っています。

来週からメモ活動開始です。（茜）

2018年は、授業開きから4月14日までに行った指導でメモを取る生徒が飛躍的に増えた。

国語科通信からの引用に戻る。

谷川俊太郎「うとてとこ」の検討の主発問「３連４行目に入る言葉は何か」。

それに対する生徒たちの答えに私がつけた、A、B、Cの評定の違いは何か、がテーマである。

一人が意見を述べた後、私の「次の人どうぞ」という呼びかけに応えて別の生徒が立つ。

A、B、Cの違いを考える

大高：「Ａは音から考えていて、Ｂは物や人にたとえてます」

藤本：「はい。Ａは動作、Ｂは名詞だと思いました」

（この後間が空く）

長谷川：「あのね、人と比べて自分のが駄目だとか考える必要はまったくないからね。人と違うことを言った方が評価されるんだよ、社会というのは。人と同じなんてね、いる意味がない。あとはね、とんでもないことを言いな。とんでもないことを、私は求めているからね。正解はいらないからね。最終的に正解が分かればいいのだからね。次どうぞ」

成瀬：「はい。Ａは音の正体、Ｂは人で表現している」

長谷川：「間が空いた後に言うのは勇気が要るんだよね。成瀬さんありがとうね」（黒木君即座に立つ）

黒木：「Ａは動作を表していて、Ｂは人を表している」

舞川：「Ａは普通に、夕ご飯とか物で、Ｂは……笑っちゃう」（笑いが生じる）

長谷川：「いいなあ！ そういうのを聞きたいんだよ！ みんなで言いやすい空気をつくってあげて。周りが。かたーくならなくていいです」

長谷川：「今８人が勇気を出して言ってくれましたけれど、そろそろよろしいですか。言い残した人はいませんか。このまま亡くなっても後悔しませんか。この世に言い残したことはありませんか？ 誰かに同じことを言われた場合も言ってくださいね。どうせ忘れていますから（笑）」

４回目 そして討議は最終局面へ

授業はクライマックスに向かう。ここで私は、発言したそうな泉田君を指した。

長谷川：「泉田君いいんですか、立たなくて」

（泉田君、意を決して立つ）

泉田：「Ａは人ではなく音や物を言ったりしていて、Ｂは人で表現しています」

長谷川：（二連、一連と板書しつつ）「２回目でもいいですよ。誰々さんの意見を聞いてこんなことを思いついたよという人は言ってくださいね」

長谷川：「もういい？ じゃあね、ちょっと趣向を変えて。もしＣがあった場合って、Ｃ評価ってどんな人がつけられたと思う？」

（菊池君と石山君が「関係ないこと」と即答する）

長谷川：「ああ、全然関係ないことを書いたりとか。それすごくいいねえ！」

（高城君が「そのまま」とつぶやく）

長谷川：「そのままって。『ことことことこと』？（高城君うなずく）いい、いい」

長谷川：「関係ないこと、『ことことことこと』、他には？」（間髪入れずに）

長谷川：「私がＣをつけるのはねえ。たとえばこれはＣなんです」（「タンスを動かす」と板書）

長谷川：「『ことことことことタンスを動かす』これはＣです。『ことことことことこと職人』これＢです。『ことことことことひいている』これ、Ａです」

（「なべをにこむ」と板書しながら）

長谷川：「『ことことことことなべをにこむ』（間をおいて）これは、Ｃです。『ことことことことゆをそそぐ』Ａです。気づいた人立ってごらん」

藤本：「リズムが違うと思います」

菊池：「リズムが違うと思います」

高城：「リズムが合っていません」

成瀬：「リズム感がない」

泉田：「リズムがありません」

石山：「前の列は文が短いけど、Ｃの列は文が長いのでそれで違うと思います」

長谷川：「いま６人の皆さんが言ってくれたおかげで90点まで来ました。あと10点足しなさい。今90点まで来ました。周りと話し合ってごらん」

あと10点を足すために

舞川：「物が書いてある」

長谷川：「タンスとかなべとかね。なるほどね。（間をおいて）しかし、『こと』と書いてＢをもらっているな。これが検討だ。とってもいいよ！」

大高：「『を』でつなげています」

長谷川：「ああ、『タンスを動かす』とか、『なべをにこむ』とかね。なるほど、なるほど。いいところに気づいたなあ。はい次」

松田：「文字数が違う」

長谷川：「文字数！ どういうこと？ もう少し突っ込んでみて」

松田：「他のは決まった文字数だけど、（Ｃのは）違う文字数になってしまっている」

長谷川：「98点まで来ました」（石山君が立ち、菊池君が手を挙げる）

石山：「リズムが違っていて、それプラスに、文字数が違っている」

長谷川：「（指でGOODポーズを作り）98点」

菊池：「えっと、なべはにこめません！」

長谷川：「……２点！（皆笑う）ナイスチャレンジ、ナイスチャレンジ！」

高城：「もとのやつは『いねむりだ』とか『らっぱふく』とか、なんか、体言止めみたいだけど……、『タンスを動かす』とか……」

長谷川：「なるほど！ 体言止めが出たな。体言止めを習ったんだ、小学校時代に」

ついに出た「99点！」

長谷川：「体言止めってのはこういうことなんだ。簡単に言うぞ。『菊池君がボールを投げる』これは普通の文だな、日本語の。これを、『ボールを投げる菊池君』とすると、体言止めになる。最後を名詞で止めたら体言止めだ。『黒木君がサッカーボールを蹴る』『サッカーボールを蹴る黒木君』とか、『黒木君が蹴ったボール』というふうに止めると、体言止めになるんだ。とすると、『いねむりだ』は体言止めか？」

（生徒たち「違います」）

長谷川：「『らっぱふく』は？」

（違います）

長谷川：「体言止めではないよな。でも、あなたが言ってくれたおかげで、みんなが勉強になったんだ。体言止めの復習になった。ベリーグッド。Ａとつけなさい」

長谷川：「いいか。松田さんが８点上げてくれたんだぞ。それを使わないといけない。松田さんは何と言った？（文字数）文字数と言ったんだぞ。これで98点までいったんだ。90点から。はい。周りとしゃべる」

勝見：「比べてると、数が一緒。文字が。文字数が一緒」

長谷川：「うん！ 文字数が一緒なんだよな！ 98.5点（えーっ！）あと1.5点」

藤本：「Ａは全部５文字で、Ｂは５文字以上」

長谷川：「99点！」（おーっ！）（あと１点！）

長谷川：「『文字数』というのはね、１点減点なの。文字数じゃなくて、何かが一緒なの」

（えーっ!?）

長谷川：「たとえば、（三連二行目の下に『子が四人』と書いて）と書いてもいいの。これでもＡなの。これがヒント。文字数じゃなくて、何の数が一緒なのですか」

正解が出ても終わりではない

（成瀬さんが立って、すぐ腰掛ける）

舞川：「ひらがなの数……」

長谷川：「ひらがなの数！『こがよにん』は５個で、『子が四人』は１個だ」

（菊池君が「送り仮名」と言う。「送り仮名、どこにあるんだ？」と返す）

松田：「読み仮名の数」

長谷川：「読み仮名の数、かなり良くなってきましたねえ。99.5」（あと0.5だ）

長谷川：「ヒント。小学校で学んだ俳句と短歌。あれは文字数ではないんですよ。俳句は五七五、短歌は五七五七七だろう。あれは文字の数ではないぞ。何の数だ」

（音！）

長谷川：「もう１回！」

（石山君が「音！」と答える）

長谷川：「これは、音の数なんだ（ああっ！）音数だ。（音数）音数がまず一つ目の大事なポイントなんだ。だから『子が四人』と漢字で書いてもいいわけだ。ここ（三連四行目）に入るのは五音だな。だから、五音以外はＣをつけようと思っていたんだ、私は」

評定の基準を明かす。正解は出たが、まだ終わりではない。

問いを畳みかけ、さらに探求させる。

後編記事『遅刻、脱走、サボりは当たり前…「最悪の学年」すら変容させる国語「指名なし討論」の授業が持つすごい力』へ続く。

長谷川氏の全授業記録を掲載した新刊『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』上巻（学芸みらい社）は書店・ネット書店で好評発売中！

