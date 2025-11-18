日本株、じつは「驚くほど」絶好調…好決算の波に乗り「下期相場の主役」となる「プロ厳選・”好業績”銘柄5選」を実名紹介

26年3月期の第2四半期決算（上期、4月〜9月）の発表が佳境を迎えた。11月13日時点でTOPIX（東証株価指数）採用の3月期決算企業の約9割が発表を終えたが、ひとことで言えば「想定以上の好調」と言えるだろう。期初時点ではトランプ関税問題に対する懸念からコロナ禍以来となる減益が見込まれていた今期の企業業績だが、7月に日米交渉が合意に至ったこともあり、蓋を開けてみれば想定を遥かに上回る結果を残した。

経常利益は現時点で前年同期比22.7%増という二桁増益を達成しており、通期計画（一年間の業績予想）に対する進捗率も55.1%と、事前の市場予想を大きく上回っている。今回の好決算を受けて、6月下旬までは右肩下がりだったTOPIX採用企業の予想EPS（一株あたり純利益）も足元では回復に弾みがついてきた。日本株市場のムードはさらに良化した印象だ。

こうした状況下で、特に注目したいのが「高進捗・好業績銘柄」だ。今回の上期決算で上方修正を行った企業は全体の3割程度に留まっており、企業全体のスタンスは未だ慎重姿勢が根強く残っている。特に、上期時点で通期計画に対して60%を上回って進捗している企業は、統計的に見ても下期（10月〜3月）の計画も上回って推移することが期待できる。足元の好調を支える要因が続くことで、控えめな通期予想が上方修正されるほか、さらなる成長期待も高まりやすいからだ。

持田製薬（4534）

■株価（11月14日時点終値）3,255円 配当利回り（予）2.46％

重点領域における独創性の高い新薬ポートフォリオを強みとする同社は、新薬群の販売が順調に拡大し、26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結経常利益は前年同期比27.0%増の51.7億円と大幅に伸びた。通期計画の75億円に対する進捗率は69.1%に達している。

好調の主因となったのは、潰瘍性大腸炎治療剤「リアルダ」、慢性便秘症治療剤「グーフィス」「モビコール」、肺動脈性肺高血圧症・間質性肺疾患に伴う肺高血圧症治療剤「トレプロスト」の貢献だ。いずれも未だ治療法が見つかっていない疾患や、治療法はあるものの十分に満たされていない医療上の需要に応える新薬であり、高い市場競争力を持っている。

現在、同社は新薬開発への投資が積極的に行われているフェーズにあり、将来の成長に向けた「研究開発投資」と「安定的な株主還元」のバランスを取る必要がある。一方、現預金等は時価総額のほぼ半分に匹敵する約510億円（2025年3月末）を抱えている。強靭な財務体質は、将来投資と利益水準の向上を両立させる原動力となろう。PBR（株価純資産倍率）１倍水準の回復に向けた環境整備は整いつつあるとみる。

東海理化電機（6995）

■株価（11月14日時点終値）2,910円 配当利回り（予）3.61％

26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結経常利益は239億円となり、前年同期比で64.7%増と大幅な拡大を示した。上期実績の好調ぶりを受けて、通期の経常利益予想を従来の200億円から340億円へ7割増しの上方修正をしているが、それでも上期の進捗率は70.2％と高水準だ。第3四半期以降の想定為替レート（1米ドル＝140円、1ユーロ＝160円など）からは、さらなる上振れの可能性も視野に入ろう。

中期経営計画では、31年3月期（2030年度）の営業利益率7%（26年3月期会社計画3.4%）を目標に掲げている。目標達成に向けては、クルマの電動化が進む中で、シフトバイワイヤー（電気信号で変速を行うシステム）やスマートキーなどの戦略製品群の拡販に注力する方針だ。さらには、効率的な生産体制の構築を急ぎ、人工知能（AI）やクラウドを活用したスタートアップ企業との連携を模索するなど、生産現場改革の可能性を探り、収益性の向上を目指す。

今回の好決算に併せて、中間配当予想を従来の45円から55円に引き上げた。好調な業績を背景に追加増配にも期待が持てよう。業績変動に左右されにくい株主資本配当率（DOE）の目安を3%とする方針を掲げるなど、安定的な配当が期待できる点も魅力だ。

山一電機（6941）

■株価（11月14日時点終値）5,670円 配当利回り（予）1.85％

半導体の性能や品質を検査するためのICソケット（半導体検査治具）を主力とするTS（テストソリューション）事業では、世界シェア約4割を占めるバーンインソケット（高温環境下で耐久性を検査する治具）が好調だ。半導体の微細化・高性能化が進む限り不可欠な製品であり、高度な信頼性と技術力を背景に安定した収益基盤となっている。

もうひとつの柱であるCS（コネクタソリューション）事業では、産業機器、通信、車載用などに使われるコネクタや、光通信分野の光製品などを提供している。26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結経常利益は前年同期比5.4%増の64.9億円となり、従来の減益予想から一転して増益で着地した背景には、このCS事業がAIデータセンター向け新規案件の好調や、光トランシーバー向けコネクタにおける高速化に伴うシェア獲得によって大きく上振れたことが貢献した。

会社側は通期の経常利益予想を従来の79億円から91億円へ上方修正しているが、上期時点の進捗率は71.3％と依然として高い。会社側はCS事業の下期予想が上期実績よりも減少する慎重な見通しを示しているが、生成AIなどデータセンターへの投資に陰りは見られていない状況だ。

NTTデータ・イントラマート（3850）

■株価（11月14日時点終値）4,000円 配当利回り（予）1.25％

主力製品の「intra-mart（イントラマート）」はWebシステム構築基盤に特化したパッケージソフトだ。企業が社内システムやビジネスアプリケーションを開発する際の土台となるプラットフォームで、専門知識がなくても迅速にシステムを構築できるローコード（プログラミングの記述量を極力減らす開発手法）を活用している。

26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結経常利益は6.9億円となり、前年同期比で4.4倍に急拡大した。通期計画の10億円に対する進捗率は69.7%に達している。企業の業務デジタル化やDX推進に伴い、社内システムをローコード基盤で迅速かつ柔軟に開発したいというニーズは順調に拡大していることが背景だ。

下期（10月〜3月）に向けても、企業のDX推進と業務デジタル化の需要が続く公算は大きい。実際、ワークフロー自動化やビジネスプロセスマネジメント（業務プロセスを継続的に改善する手法）など、企業の根幹に関わる分野では、同社製品が広く活用されるケースが目立っている。また、サブスクリプション型ライセンス販売も浸透しており、景気変動の影響を受けにくい継続的な収益基盤が確立されつつある点にも注目したい。

ＴＢＳホールディングス（9401）

■株価（11月14日時点終値）5,483円 配当利回り（予）1.33％

26年3月期第2四半期累計（4-9月）の連結経常利益は228億円となり、前年同期比22.7%増へ伸びた。通期の経常利益予想は従来の345億円から370億円へ上方修正したことで、25期ぶりに過去最高益を更新する見通しだ。上方修正後の通期計画に対しても上期の進捗率は61.6%と依然として高水準にある。

下期以降の施策では、コンテンツの知的財産（IP）を最大限に活用するための取り組みが注目される。この7月にはIP収益最大化を目指す新会社「SAND B」を本格始動させ、アニメ分野のネットワークを強化する計画だ。また、「今際の国のアリス」など、グローバル市場をターゲットとしたコンテンツ制作を行う「THE SEVEN」のコンテンツ展開も複数見込まれている。いずれもコンテンツの二次利用・三次利用（IP収益）を最大化させ、放送外事業の利益貢献をさらに高めるエンジンとなるだろう。

27年3月期を最終年度とする現行の中期経営計画で示した資本政策のうち、投資有価証券の売却（目標900億円に対して実績934億円）、株主還元（同600億円に対して同537億円）は、ともにハイスピードの進捗ぶりとなった。当初の目標をそれぞれ200億円ずつ上積みしたことで、今後も保有資産価値見合いでの割安感が株価を支えてくれそうだ。

現在、日本株市場のPER（株価収益率）は過去10年平均を大きく上回る水準にあり、短期的な過熱感が伴っている点は否めない。しかし、「高進捗・好業績銘柄」に関しては話が別だ。実際に上方修正が行われれば、予想EPSが増加し、実質的なPERは低下する期待は大きい。足元で好決算の波に乗れた銘柄は、来期業績見通しへ焦点が移る下期相場の主役となる期待は大きい。

こちらの記事もおすすめ＜【マンガ】約20年前にマイクロソフト株を「100万円」買っていたら今いくら？＞

「宇野沢茂樹」の名前を不正使用した偽のSNSアカウントが確認されています。投資詐欺等に悪用される恐れがあるため、ご注意ください。SNS等で個人名義の情報発信は一切行っておりません。

＜もっと読む＞【マンガ】約20年前にマイクロソフト株を「100万円」買っていたら今いくら？