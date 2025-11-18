日本ハムの達孝太投手（２１）が１７日、５年目の来季に向け“ビッグマウス卒業”を掲げた。今季はＮＰＢ新となるデビューからオール先発での無傷７連勝を記録。堂々とした物言いでも話題を呼んだが、「ほとんどの野球ファンに自分のことをリーチできた。２４、２５歳であれ言ってたら、『ちょっと痛いな』と思うので、そろそろやめようかなと」と明かした。

ビックマウスの根底にあるのは実直な性格と自己プロデュース能力。「当たり障りないことも言えるんですけど。自分にウソついている気がして」。新庄監督からも楽しみにされるほど唯一無二の表現力で「達孝太」を印象づけた。

「自分が記者だったら何か一個、記事になることがあった方が書きやすいじゃないですか。高校の時から一つ一つ見出しを考えながらしゃべってます」。日々取材に丁寧に応じる２１歳は、紙面やニュースの構成を逆算して話していたのだ。

オフは２年連続で単身米国に渡りトレーニング予定。「１年間、最初から中６日でしっかりローテを回りたいです」。将来のエース候補は来季、プレーでも発言でも新たな姿を見せる。（川上 晴輝）

◆達の主なビックマウス

▽「ブーイングが楽しくて…」（７月１４日・西武戦） ２球連続でけん制球を投じ、西武ファンから大ブーイング。「ブーイングされることって、あんまない。楽しくなってもう一回投げちゃいました」

▽「ボッコボコにしてやりたい」（７月３１日・ソフトバンク戦） プロ初黒星。「また投げる機会があるなら、ホークス相手に投げたい。ボッコボコにしてやりたいなと思います」

▽「なめてんのか」（８月２６日・西武戦） ７回途中２失点に新庄監督が「ゲームをつくりましたよ。十分十分」と話したことに、「なめてんのかと思った。６回２失点くらいで『よくやった』というピッチャーになりたくない」。