高校サッカー激震　宮城準Ｖ聖和学園で飲酒喫煙　優勝の仙台育英は「いじめ」で選手権辞退

第１０４回全国高校選手権宮城県大会で準優勝した聖和学園男子サッカー部で、複数の部員が飲酒や喫煙をしていたことが１７日までに分かった。同事案があったのは８月下旬から９月にかけての夏休み期間中で、同校は県大会開幕前に把握。日本サッカー協会と全国高体連に報告した上で、関わった生徒以外で準優勝した。生徒の一部は退部や停学になっているという。

優勝した仙台育英はサッカー部で「構造的いじめ」があったとして、出場辞退を１２日に発表。宮城県の代表校は調整中でこの日、行われた全国高校選手権の抽選会には、同県の高体連サッカー専門部の平賀玄太委員長（４０）が代理で出席した。全国高体連サッカー専門部の玉生謙介部長（５３）は「具体的なところまでを含めて調整中。宮城県の高体連と話し合い、実行委員会の方で最終的に決める」と説明。決定の期限などは明言せず、出場校なしの可能性も否定しなかった。

また、１１月初旬に部員の飲酒が発覚した興国（大阪）は１回戦で帝京大可児（岐阜）との対戦が決まり、六車拓也監督（４１）は「いろいろな意見やご指摘があると思うが、前に進みたい」と話した。