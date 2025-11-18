宝塚南口のとっておきスイーツ、厳選素材で作る「La fleur（ラ・フルール）」のご褒美クレープ

阪急宝塚南口駅徒歩2分に位置する、焼きたてフィナンシェ＆クレープ専門店「La fleur（ラ・フルール）」。店主が自ら厳選したこだわりの素材で作る究極のクレープは、一口食べると顔がほころぶ“特別なご褒美スイーツ”です。「La fleur（ラ・フルール）」のクレープは、オーダーが入ってから生地を焼き上げ、出来たてを提供。店内にはクレープの香ばしい香りが広がり、手元に届くまでが待ち遠しくなります。

厳選素材で作る「La fleur（ラ・フルール）」のご褒美クレープ





ピカピカの丸い鉄板に広がる、真っ白なクレープ生地、クルクルと円を描き生地を焼きあげてゆく光景は、クレープをいただく前のお楽しみのよう。

生地が焼きあがると、世界三大バターのひとつ、フランス最高級の「エシレバター」をたっぷりと塗ってゆきます。シュワシュワと軽やかな音は、クレープが美味しくなる魔法のよう。

熊本県産の高級和栗を使用した「和栗のモンブラン」

パリパリ食感の生地の中には、自家製ホイップクリーム。店内で仕込む自家製ホイップクリームは純生クリームで、冷凍ホイップや植物性ホイップクリームは一切使用しておりません。

和栗のモンブランクリーム＋ 自家製カシスソース+純生クリームの組み合わせで、秋を感じ、和栗の美味しさを丸ごと味わっていただけます。 (11月30日まで提供 ※和栗の入荷の都合で終了が早まる場合がございます。)

季節限定1日20食限定「まんまる林檎のカスタードアップルパイ」

「ラ・フルール」の看板商品、まんまる果実を使用したクレープから、冬季限定でカスタードクリームが登場。

「オーガニックバニラビーンズとキビ糖で作る上品な甘さに、とろける食感のカスタードクリーム、中には純生クリーム ＋ 自家製ほろ苦キャラメルソース＋ 自家製カスタードクリーム＋サクサクのパイ生地＋りんごが入っており、甘く酸っぱく、ほろ苦いオトナな味わいのクレープです。（12月末まで）

季節限定1日限定20食「ビスマルク」

お食事系系クレープも登場。パリもち食感のほんのり甘い、クレープ生地に、トロトロのチーズ、フランス産ポルチーニ茸と、エシレバターで作る自家製ポルチーニホワイトソースをたっぷり、スペイン産生ハム（ハモンセラーノ）・ブラウンマッシュルーム・半熟目玉焼きをトッピング。

フレッシュな削りたてのパルミジャーノレッジャーノ・EXバージンオリーブオイルで仕上げる、本格派のクレープは、ビスマルクピザを再現

厳選された、こだわりの素材で作る「La fleur（ラ・フルール）」のオリジナルクレープは、季節感をぎゅっと包みこんだ、特別なご褒美スイーツです。

La fleur（ラ・フルール）

兵庫県宝塚市湯本町1-1

営業時間 11:00～17:00

定休日 月曜日、火曜日