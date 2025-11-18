プロ野球・巨人は17日、育成選手を中心とした23人と契約更改交渉を行いました。

ユーティリティープレーヤーの郡拓也選手は「（悔しさは）ど真ん中にある」と1軍3試合出場に終わった今季を振り返り、40万円ダウンでサインしています。来季プロ5年目を迎える岡田悠希選手は現状維持。「（来季は）1年間1軍で」と誓いました。

また、俊足を生かしたプレーが持ち味の鈴木大和選手は来季育成契約ですが、20万円アップ。同じく俊足の育成選手、舟越秀虎選手は90万円アップと引退した重信慎之介選手の後を継ぐ足のスペシャリストとして名乗りを上げられるか注目です。

この日、上げ幅が最も大きかったのは育成契約に切り替わる笹原操希選手で180万円アップ。4月にプロ初安打を放っていて、長野久義2世の名にふさわしい成長を遂げられるのか、このオフは打球速度を上げるべく、体作りに取り組みます。

▽11月17日の契約更改まとめ（金額はすべて推定）

【支配下】

岡田悠希 850万円（現状維持）

郡拓也 840万円（40万円ダウン）

三塚琉生 450万円（30万円アップ）

【来季育成契約】

喜多隆介 600万円（40万円ダウン）

笹原操希 600万円（180万円アップ）

鈴木大和 440万円（20万円アップ）

京本眞 440万円（20万円ダウン）

【育成】

石田隼都 510万円（40万円ダウン）

舟越秀虎 440万円（90万円アップ）

中田歩夢 420万円（10万円ダウン）

花田侑樹 420万円（現状維持）

亀田啓太 420万円（20万円アップ）

富田龍 410万円（10万円ダウン）

平山功太 390万円（10万円ダウン）

森本哲星 380万円（10万円ダウン）

堀江正太郎 380万円（20万円アップ）

北村流音 370万円（20万円ダウン）

田上優弥 370万円（10万円アップ）

村山源 370万円（20万円ダウン）

吹田志道 370万円（10万円アップ）

竹下徠空 370万円（10万円アップ）

千葉隆広 360万円（20万円ダウン）

鈴木圭晋 360万円（現状維持）