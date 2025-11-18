＜金欠義母の介護＞裕福だった実家がジリ貧！生活に困る母ポツリ「私には価値がない」【第1話まんが】
私（チエミ、50歳）は夫（スバル、50代）と2人で暮らしています。息子（カイ、29歳）と娘（ソラ、28歳）はそれぞれ独立し、働いています。近所に住む母（ユリエ、76歳）は10年前に脳梗塞で倒れ、後遺症が残りました。9年前に父が亡くなって以来、私は隣県に住む弟（リュウスケ、47歳）や義妹（マイ、39歳、弟嫁）と協力しながら母のサポートをしています。夫は長期出張が多いため頼れません。私は義両親（夫の両親、80代）の世話もあるため、弟夫婦の協力なしでは母の世話ができないのです。
母は10年ほど前に脳梗塞で倒れ、後遺症が残りました。ある程度1人でも日常生活を送れますが、片側の手足が動かしにくい状況です。9年前に父が心筋梗塞で突然亡くなって以来、私は弟夫婦と協力して母を世話しています。
うちの子たちが小さいときは、父が現役で働いていたため、節目で毎回数十万単位のお祝い金をくれました。他にも雛人形に五月人形、ランドセルやピアノなど、必要なものはすべて両親が購入してくれました。また、年に2回は両親の負担で家族旅行に連れていってもらっていました。
母は10年前に脳梗塞で倒れ、後遺症が残りました。ある程度は自立した生活ができますが、随所でサポートが必要です。私には義両親の世話もあるため、弟夫婦に協力してもらっています。
しかし義妹はいつも不満げです。母が姪っ子たちにお祝いを渡したり、お金を援助する余裕がないからです。かつては実家も裕福でしたが、父が亡くなったあとは、あっという間に資金が尽きてしまいました。
私は「お金がないおばあちゃんは価値がないのか」と悲しむ母が不憫でなりません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
