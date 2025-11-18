国立水俣病総合研究センター（国水研、熊本県水俣市）は11日から、歩行障害や嚥下（えんげ）障害を改善するためのリハビリテーション機器3種類を国保水俣市立総合医療センターに貸与し、入院中の水俣病未認定患者や地域の高齢者ら住民が利用できるようにする事業を始めた。期間は来年3月末まで。延長も検討する。

水俣病は、手足の感覚が鈍くなる感覚障害や運動失調といった症状があるが、根本的な治療法は見つかっていない。

国水研は現在、胎児性・小児性水俣病患者を中心に歩行機能や嚥下機能の改善や維持を目的にした外来リハビリを実施。一方で未認定患者は外来リハビリの対象から外されており、昨年5月、水俣病犠牲者慰霊式後の伊藤信太郎環境相（当時）と市立水俣病資料館語り部の会との懇談で、緒方正実会長（67）が「リハビリ機器の利用対象を、多くの水俣病被害者に広げてほしい」と要望していた。

今回貸与するのは、運動が困難な人の腹部や脚にベルトを装着して電流を流すことで、筋力低下やこわばりを改善する機器▽足腰に不安がある人の症状改善のため、バネの力で歩行をアシストする機器▽嚥下障害を改善するための複合低周波治療器−の3種類。

利用できるのは、国保水俣市立総合医療センターに入院する患者のうち、医師からリハビリ機器の利用が必要と判断され、共同研究する国水研へのデータ提供に同意した人。事業費は約2千万円で、国水研の研究費の一部を充てて5セット用意したという。国水研は「データを蓄積し、水俣病被害者たちの生活の質向上につなげたい」とする。

自身も水俣病認定患者である緒方会長は、週1回外来リハビリに通う。緒方会長によると、機器を利用した後の数日間は痛みが和らぐという。「認定患者も、未認定患者も身体的な痛みは同じ。広く対象を広げてほしい」と求める。

被害者団体「水俣病患者連合」（水俣市）の永野三智事務局長は「通院する未認定患者に門戸を開くとともに、離島でも使えるようにしてほしい」と訴える。（古川剛光）