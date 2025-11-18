将来に残す借金をますます増やすことにならないか。

高市早苗首相は、財政健全化の指標である基礎的財政収支（プライマリーバランス、PB）を単年度で黒字化する目標を見直すと表明した。

PBは、公共事業や社会保障といった政策経費が税収などの基本的な収入で賄えているかを示す。赤字だと借金で不足を補うことを意味する。

小泉純一郎政権以降、政府は黒字化を目標にしてきた。達成時期は何度も先延ばしされ、現在は「2025〜26年度を通じて可能な限り早期」の黒字化を目指している。

高市首相は衆院予算委員会で「数年単位で達成状況を確認する方向へ見直しを検討する」と述べた。

政府の経済財政諮問会議でも、高市政権で新たに起用された民間議員がPB黒字化目標の不要論を唱えた。

「責任ある積極財政」が首相の基本方針だ。単年度のPBにとらわれずに思い切った歳出で経済成長を促し、税収が増えることによって財政の健全性は保たれると考えているのだろう。

不確実な収入を当てにして借金を増やす財政運営は、危ういと言わざるを得ない。将来にも責任が持てない。

日本の財政は先進国で最悪レベルの借金が積み重なっている。返済の主な財源は税収だ。借金が膨らめば、税負担の追加となって国民に跳ね返る可能性もある。

借金返済を先延ばしにする弊害は大きい。

金利の上昇に伴い、借金の元利払いがかさめば財政運営は一層余裕がなくなる。日本財政の信認が低下すると、円安が進んで輸入物価を押し上げ、さらなる物価高を招く恐れがある。

首相は、借金を示す債務残高の伸び率が経済成長率を下回れば、財政の信認は保たれるとの見解を示す。そうした経済成長が続く根拠ははっきりしない。

国民は物価高に苦しんでいる。経済成長を追求するのはよいが、健全な財政運営を維持しないと必要な投資もできなくなる。PBの黒字化をできるだけ早く達成し、借金を減らすことが肝要だ。

政府は近く、物価高対策や産業支援策を含む経済対策をまとめる。裏付けとなる補正予算について、自民党からは昨年度の補正予算を上回る規模を求める声が上がる。

規模ありきの予算編成と決別すべきだ。重要なのは規模よりも歳出の中身である。

これまでも効果が薄い政策や不要不急の事業が繰り返された。会計検査院の24年度決算検査報告によると、税金の無駄遣いや改善を指摘した事項は319件、総額540億8151万円に上る。

多額の無駄遣いの一方、野放図な歳出拡大でPB赤字が続くようでは、財政に対する国民の信頼は得られない。政策の効果を見極め、真に有用なものに予算を使う「賢い支出」を徹底してほしい。