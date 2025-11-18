『FNS歌謡祭』後夜祭にKing ＆ Prince、RIIZEら登場 “一番買って良かったもの”告白
12月10日放送のフジテレビ系音楽バラエティー『週刊ナイナイミュージック』（後11：00〜後11：40）は、生放送となる。『2025FNS歌謡祭』第2夜（後6：30〜後9：54）の“後夜祭”としてスペシャルライブを繰り広げる。
同番組は、ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫り、旬のアーティストたちをスタジオに迎え、水曜の夜を彩る新感覚・音楽バラエティー。『FNS歌謡祭』第2夜のスタジオに豪華アーティストが集結する。
12月24日に７枚目のアルバム『STARRING』をリリースするKing ＆ Prince、全国アリーナツアー全国5都市11公演13万5000人を動員し、2026年2月には男性K-POPアーティスト最速東京ドーム公演3Days開催が決定したRIIZE、25周年アニバーサリーイヤーの倖田來未、岩田剛典、超特急、Tani Yuuki、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』の元練習生から結成したOWVとOCTPATHが登場する。ナインティナインの2人におすすめする「2025年一番買ってよかった物」も発表する。
