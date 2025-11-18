¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û²÷¿Ê·â¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¼ÂÎÏÅª¤Ë²£¹Ë¤Î¼¡¡×¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤¬àÂç´ØÁêËÐá¤ò¼êÊü¤·Àä»¿
¡¡¤¹¤Ç¤ËàÂç´ØÁêËÐá¤À¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£±£·Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬ËëÆâÊ¿¸Í³¤¡Ê£²£µ¡á¶Àî¡Ë¤ò´ó¤êÅÝ¤·¤Æ£¸¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò£±º¹¤ÇÄÉÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£±¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÁêËÐÆâÍÆ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¼ÂÎÏÅª¤Ë²£¹Ë¤Î¼¡¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤¬¡¢È×ÀÐ¤ÎÁêËÐÆâÍÆ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£Ê¿¸Í³¤¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤ò²¼¤«¤é¤¢¤Æ¤¬¤¦¤È¡¢ÁÇÁá¤¯º¸¾å¼ê¤ò°ú¤¤¤ÆÁê¼ê¤ËÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÊø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï´ó¤êÅÝ¤·¤Æ²÷¾¡¡£¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¡Ö²¼¤«¤é¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÁ°¤ß¤Ä¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤·¡¢°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¡ËÊø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¼¡¤Îµ»¤ò½Ð¤»¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Î¼èÁÈ¤ò¡¢½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¿³È½¤È¤·¤ÆÅÚÉ¶²¼¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÊ¿¸Í³¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢¾åÂÎ¤òµ¯¤³¤µ¤ì¤«¤±¤Æ¤â¹²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥´¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£Áê¼ê¤Î¾åÂÎ¤òÉâ¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢º¸Á°¤ß¤Ä¤ò¼è¤ë¹¶¤á¤âÂ®¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÁ°·¹»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤º¡¢²¼È¾¿È¤ËÁ´¤¯¥Ö¥ì¤¬¤Ê¤¤¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡£¹ÆüÌÜ¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤Ï¡¢ËëÆâ£²¾ì½êÌÜ¤ÈÆ±¤¸¼«¸ÊºÇÂ®¥Ú¡¼¥¹¡£¿·¾®·ë¤À¤Ã¤¿Àè¾ì½ê¤è¤ê¤â¡¢£±ÆüÁá¤¤¡£¤¿¤À¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤éÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡×¤È°Õ¼±¤»¤º¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄÌ²áÅÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤Ï¡¢Á´¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Î²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ò£±º¹¤ÇÄÉÁöÃæ¡£»°Ìò£²¾ì½êÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËàÂç´Ø¤Î¥ª¡¼¥éá¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿·Ð¸³¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢½Å°µ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤¹¤Ù¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¡£º£¾ì½ê¤ÏÉâ¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã¸¡¹¤È»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢²¼¤«¤é¤Ï¤Í¾å¤²¤Æ½Å¿´¤òÄã¤¯¹¶¤á¤ì¤Ð²¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁêËÐÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¶¯¤µ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÎÏÅª¤Ë£²¿Í¤Î²£¹Ë¡ÊÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¡Ë¤Î¼¡¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢È´¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£Â¸ºß´¶¤â¤¢¤ë¤·¡¢Âç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¶á¤Å¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¾Ç¤é¤º°ìÆü°ìÈÖ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»Ä¤ê£¶Æü´Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£º£¾ì½ê¸å¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÂç´Ø¾º¿Ê¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£