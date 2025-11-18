※経済指標

【米国】

＊ＮＹ連銀製造業景気指数（11月）22:30

結果 18.7

予想 6.0 前回 10.7



【カナダ】

＊消費者物価指数（CPI）（10月）22:30

結果 0.2%

予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)

結果 2.2%

予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)



※発言・ニュース

＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・実質賃金は上昇しており、この動きは継続する。

・全ての貿易協定は例外措置を受けている。

・インドとの合意達成は目前に迫っている。

・ＦＲＢは真にデータ主導となる時が来た。



＊マン英中銀委員

・基礎的インフレの動向は上方リスクを示唆。

・現状は消費者物価指数（ＣＰＩ）の上方バイアスを示唆。

・企業は引き続き価格設定にインフレを織り込み。

・企業はインフレ上昇リスクをより注視。



＊ウォラーＦＲＢ理事

・“リスク管理”のため１２月利下げを支持。

・労働市場は依然弱く、ほぼ停滞状態。

・関税を除く基礎的なインフレは２％目標に接近。

・中長期のインフレ期待は安定している。

・政府閉鎖を除けば、２０２５年下半期のＧＤＰは減速した可能性が高い。

・大半の世帯が住宅・自動車購入に苦戦。

・インフレ加速要因は見当たらない。

・労働者需要減が供給を上回るペースで進行。

・多くの企業が人員削減または自然減を容認。

