ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
【米国】
＊ＮＹ連銀製造業景気指数（11月）22:30
結果 18.7
予想 6.0 前回 10.7
【カナダ】
＊消費者物価指数（CPI）（10月）22:30
結果 0.2%
予想 0.3% 前回 0.1%（前月比)
結果 2.2%
予想 2.2% 前回 2.4%（前年比)
※発言・ニュース
＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長
・実質賃金は上昇しており、この動きは継続する。
・全ての貿易協定は例外措置を受けている。
・インドとの合意達成は目前に迫っている。
・ＦＲＢは真にデータ主導となる時が来た。
＊マン英中銀委員
・基礎的インフレの動向は上方リスクを示唆。
・現状は消費者物価指数（ＣＰＩ）の上方バイアスを示唆。
・企業は引き続き価格設定にインフレを織り込み。
・企業はインフレ上昇リスクをより注視。
＊ウォラーＦＲＢ理事
・“リスク管理”のため１２月利下げを支持。
・労働市場は依然弱く、ほぼ停滞状態。
・関税を除く基礎的なインフレは２％目標に接近。
・中長期のインフレ期待は安定している。
・政府閉鎖を除けば、２０２５年下半期のＧＤＰは減速した可能性が高い。
・大半の世帯が住宅・自動車購入に苦戦。
・インフレ加速要因は見当たらない。
・労働者需要減が供給を上回るペースで進行。
・多くの企業が人員削減または自然減を容認。
