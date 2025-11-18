ÎëÌÚÆà¡¹¡¡¹â¹»»þÂå¤Î¸µ¥«¥ì¤¬¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤Ã¤¿»þ¤Î²Î»ì¡Ö»ä¤½¤ì¤Ç¡¢ÊÌ¤ì¤è¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»Ô½Ð¿È¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö°ñ¾ë¸©Ì±¤ÎÆü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤¬Á´¹ñ¤Ç°ìÈÖ¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¸å¡¢¡Ö»ä¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Î¸µÈà¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÊÌ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥é¹¥¤¤Î¥®¥ã¥ëÃË¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤½¤ÎÈà¤¬°ì½ï¤Ë¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤Ç¡ÈÀ¸¤¤Æ¤ë²ÁÃÍ¤¬¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡£À¸¤¤Æ¤ë²ÁÃÍ¤¬¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤½¤ì¤Ç¡¢ÊÌ¤ì¤è¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯1·î1Æü¤Î¡Ö½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤Ë´ð¤Å¤¯¿Í¸ý¡¢¿Í¸ýÆ°ÂÖµÚ¤ÓÀ¤ÂÓ¿ôÄ´ºº¡×¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Î¿Í¸ýÁý²ÃÎ¨¤¬1.47¡ó¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆÃÊÌ¶è¤ÎÃæ±û¶è¡¢ÂæÅì¶è¤ò½ü¤¤¤ÆÁ´¹ñ1°Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¡£05Ç¯¤Î¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Î³«ÄÌ¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£