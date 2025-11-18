

広尾学園が海外大学を意識し始めたのは2013年以降だという（写真：筆者撮影）

【推移を見る】広尾学園 海外大学合格者数。2010年はゼロだったが……

東京大学の18名を含む国立公大学79名、医学部医学科94名、早慶上智ICUが378名。これが2025年、私立「広尾学園」の卒業生の大学合格者数実績である。紛れもない進学校である。

国内の高校で断トツ「海外大学合格者数」

しかし、同校にはもっと驚くべき375名という数字がある。25年の海外大学合格者数で、同校としても過去最多の記録となる数字である。大学合格者数ランキングを発表している「インターエデュ」によれば、国内の高校では断トツだ。

といっても同校の25年3月の卒業生は272名なので、375名が海外大学に合格して進学しているというのでは計算が合わない。前述の国内大学合格者数も同じだが、併願も多いので、あくまで延べ人数ということになる。つまり、1人が何校もの合格通知を手にしているということだ。

実際に海外大学を受験したのは49人で、うち43人が海外大学に進学しているという。海外大学に合格しても、最終的に国内大学を選択した生徒もいたからである。

それにしても海外大学への進学者が多い。なぜ海外大学を志望する生徒が広尾学園には多いのか、それを同校の教頭である植松久恵氏は次のように説明する。同氏は、後述する同校のインターナショナルコースの統括部長を経て現職に就いている。



植松久恵（うえまつ ひさえ）広尾学園 教頭（写真：筆者撮影）

「生徒たちは、『学びたい分野を最も追求できる自分に合った環境はどこか』という視点で大学選びをしています。その際に、海外大学が選択肢にあり、学びの環境が自分に合っている大学を選択しています。国によっては複数の専攻を自由に組み合わせて学べる国もありますので、学びたい学問分野が複数ある生徒にとっては海外大学が適していて、それで目指しています」

漠然と海外大学を目指しているわけではない、ということだ。375名の合格実績は、学ぶ目的が漠然としていない証しともいえそうだ。

これまでUCLA17名、トロント大学113名が合格

広尾学園の前身は、明治時代の自由民権運動指導者として知られる板垣退助の夫人・絹子たちを中心に、1918年に設立された「順心女学校」である。73年には文部省（現・文部科学省）の海外帰国子女教育研究指定校になっている。

そして07年に男女共学となり、「広尾学園中学校・高等学校」に改称する。このとき、中学と高校のそれぞれに新たに設けられたのが「インターナショナルコース」だった。

「帰国子女の受け入れを長くやってきたので、これを特色にしていこうとの考えからです」と、植松氏は言う。

帰国子女を主に受け入れるためのコースだったわけだが、当初はクラスの生徒数も10人以下でしかなかった。海外大学を目指すという明確な方針もなく、高校の1期生は数人でしかなかったこともあるが、高校1期生の卒業した10年の海外大学合格者はゼロである。11年から数名の合格者を出してはいるものの、まだ海外大学を目指す方針が固まっていたわけでもなかった。





学校も生徒も海外大学を意識し始めたのは、13年以降だという。そのきっかけを、植松氏が説明する。

「中学のインターナショナルコースの1期生が卒業したのが13年3月で、この年にUCLA（カリフォルニア大学ロサンゼルス校）とトロント大学に各1名が進学したことでした」

国際的に注目されている大学ランキングの1つが、イギリスの教育専門誌『Times Higher Education（THE）』が発表している「THE世界大学ランキング」である。その25年版で、UCLAは18位、トロント大学は21位である。日本の大学ではTOP100位以内に東京大学と京都大学が入っているが、28位と55位である。

国際的に評価の高い「有名大学」に合格者を出したことで、海外大学への関心が高まったことになる。ちなみに、これまでにUCLAには17名、トロント大学には113名の広尾学園卒業生が合格している。

この13年に植松氏は、アメリカで行われた海外の大学と交流するためのイベントに単独で参加する。そこで多くの大学の関係者と名刺交換し、それがきっかけとなって広尾学園に海外の大学が学校説明に訪れるようになる。

現在では、毎年9月に海外大学が広尾学園に集まって学校説明を行う「海外大学フェア」が行われている。広尾学園の生徒のために学校選択を支援するためでもあるが、周辺のインターナショナルスクールに対してもオープンになっていて参加者は2000人近くを数えている。広尾学園の生徒だけでなく、日本の高校生に海外大学に興味を持ってもらおうという意図もあるそうだ。



毎年9月に海外大学が広尾学園に集まって学校説明を行う「海外大学フェア」。広尾学園だけでなく周辺のインターナショナルスクールの生徒も参加するという（写真：広尾学園提供）

インターナショナルコースの「SGとAG」

10年には中学のインターナショナルコースにSG（スタンダードグループ）が設けられ、従来の帰国子女を中心にしたグループはAG（アドバンストグループ）となる。帰国子女と一口に言っても、海外での生活が1年未満だったり10年以上だったりと、さまざまなケースがある。そうした中でSGは、主に日本で小学生生活を過ごして、4教科入試を受験した子どもたちが対象となっている。

AGではほぼ外国人教員による英語での授業なのに対して、SGでは授業は日本語だが、外国人教員が担当する英語には力が入れられており、19年からはEFL（English as a Foreign Language）という英会話の時間が週3回組まれている。

「SGで3年間学べば、英語で行われる高校のインターナショナルコースの授業を理解できる力が身に付きます」と、植松氏。ただし、最初から海外留学を目指して入学してくる生徒ばかりとは限らない。

「最初は『英語を話せるようになりたい』くらいの気持ちで入学してくる生徒が多いのですが、SGでは週に14時間の英語に触れる授業があり、AGのクラスメートが日常会話で英語を使う環境にありますから、かなりの力が付いていきます。そして海外大学への進学も考える生徒も多くなっていきます」

現在、AGとSGが半数ずつ併存するクラスが1学年2クラス、1クラス40人の定員で、合わせて80人となっている。そして高校のインターナショナルコースは1学年に2クラスあり、合計60〜70人が在籍している。中学から人数が減っているのは、AGやSGの生徒全員が高校のインターナショナルコースに進むわけではないからだ。

高校進学時に、AGやSGの生徒でも日本の大学への進学を目指す本科や医系・理系大学を目指す医進・サイエンスコースに変更することができるようになっている。やはり日本の大学に進学したいとなれば、コース変更することになる。数は少ないそうだが、本科や医進・サイエンスからインターナショナルコースへの変更もある。

そして、高校のインターナショナルコースで学んだからといって、全員が海外の大学を目指すわけでもない。インターナショナルコースには年度によって違うが60人から70人が在籍しているが、前述したように25年の海外大学合格者375名という数字を達成した卒業生は49人である。インターナショナルコースに在籍していても、日本の大学に進学する生徒も少なくないのだ。

APプログラムに注力する理由

とはいえ、海外大学を目指す生徒が増える中で、学校としての対応も充実してきている。海外大学の入学判定で重視されるのはTOEFLをはじめとする英語の国際試験のスコアだが、それについては「インターナショナルコースの英語授業をこなしていれば大丈夫です」（植松氏）ということで、学校として特別の試験対策はしていない。

その一方で力を入れているのが、16年に導入したAP（アドバンスト・プレイスメント）プログラムである。アメリカの大学の初級教養課程の内容を学ぶプログラムで、科目ごとの試験もある。その結果によっては、大学入学後に単位として認めてくれる大学もある。植松氏が続ける。

「海外大学出願プロセスでは面接がある大学もあります。面接で何を重視しているかは大学によって違いますが、どのようなことに興味関心があるか、高校生活をどう過ごしてきたかは、どこでも重視されています」

興味関心を持つには広い視野を持つことが大事で、それにはAPも役立っているはずである。広尾学園では課外活動にも力が入れられているが、それも興味関心を明確にしていくことにつながっている。その興味関心も漠然とした“夢”では相手にされず、興味関心があるなら知識もあるはずとの前提で面接は行われる。大学で学ぶ姿勢そのものが問われると言ってよさそうだ。

面接試験というと、それなりの対策を学校では準備していると考えがちである。日本では就職試験における面接対応のノウハウを教える学校もあれば、本屋に行けばノウハウ本もあふれている。しかし海外大学の入試での面接では、前述のように表面的な対策では通用しない。広尾学園でも希望者には模擬面接を行うというが、それはノウハウを教えるためではなく、あくまで自分の考えを整理するためのものだという。

海外留学といえば、気になるのは経済的なことである。学費や生活費など、大学によっては年間1000万円以上かかってしまうケースさえある。その問題をクリアしなければならないが、「私立に通っているのだから裕福な家庭の子ばかりで経済面は気にならないだろう」と外部からは見られてしまうかもしれない。

それに対して植松氏からは、「そんなことは、ありません」という返事が戻ってきた。広尾学園から海外大学に進学する生徒のほとんどは奨学金を得ており、「奨学金がなければ留学できない生徒もいます」という。

学びたいことを学べるだけでなく、どれくらいの奨学金がもらえるかも、志望校を決める重要な条件になっている。そのため、インターナショナルコースのあるフロアの壁には、これまでの奨学金実績を載せた地図が貼り出されている。それを、生徒たちは志望校を決める参考にしているそうだ。



インターナショナルコースのあるフロアの壁に貼られた奨学金実績を載せた地図（写真：広尾学園提供）

生徒は海外大学を志望したとしても、保護者はどうなのだろうか。従来の保護者の感覚からすれば、わが子は日本の有名大学を卒業して有名企業に勤めてほしいと考えるのではないだろうか。植松氏は次のように答えた。

「そういう考え方が、まだ主流かもしれません。ただ、グローバル化と言われる中で、保護者がお勤めになっている職場環境も変わってきていて、保護者の考え方も変わってきている気がします」

仕事での海外出張、さらには外国人と机を並べて仕事をする機会も日本のビジネス社会でも増えている。そうした中で、保護者も海外で学ぶことの必要性と重要性を感じつつあるのかもしれない。海外大学への進学が珍しくなくなる時代が、そこまで来ているのかもしれない。

（前屋 毅 ： フリージャーナリスト）