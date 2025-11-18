『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ）の第3弾出演アーティストが発表された。

『2025 FNS歌謡祭』は12月3日、10日の2週連続で放送。今回発表されたのは、Mrs. GREEN APPLE、Ado、中島健人、Creepy Nuts、幾田りら、AiScReamら16組。さらに、『FNS歌謡祭』恒例ミュージカル企画へ『ミス・サイゴン』2026カンパニーが登場する。

Mrs. GREEN APPLEは、夏に続き出演決定。2025年最後のリリース楽曲で、キリンビールのCMソング「GOOD DAY」と、大森元貴（Vo/Gt）も主演を務めた映画『#真相をお話しします』の主題歌「天国」を披露する。Adoは、2年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ登場。今年リリースされた中森明菜のトリビュートアルバム『明響』でカバーした「十戒」を、東京の夜景をバックにパフォーマンスする。

同じく2年ぶりの出演となるCreepy Nutsは、テレビアニメ『ダンダダン』のオープニングテーマ「オトノケ」と、テレビアニメ『よふかしのうた Season2』のオープニングテーマ「Mirage」の2曲を披露する。また、10月に閉幕した『EXPO2025 大阪・関西万博』よりミャクミャクが初登場。第1夜でアーティストとコラボレーション予定となっており、内容は当日の放送にて発表されるという。

『FNS歌謡祭』恒例企画となっている、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションを今年もオンエア。RIP SLYMEは、Number_iと代表曲「楽園ベイベー」でコラボレーションする。=LOVEは、“推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った“究極のラブソング”である「絶対アイドル辞めないで」で、中島健人とコラボレーションする予定だ。

さらに、12月12日に公開を控える映画『ロマンティック・キラー』から、主演の高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が登場。Wham!の名曲「Last Christmas」を3人で歌い上げる。

毎年『FNS歌謡祭』のステージを彩るミュージカル企画には、『ミス・サイゴン』2026カンパニーが登場。今年は2022年の日本初演30周年記念公演以来、4年ぶりとなるオーディションが開催された。今回は本カンパニーに初参加する桐山照史（WEST.）、清水美依紗とルミーナ、甲斐翔真と小林唯らをはじめ、総勢26名で『ミス・サイゴン』の名シーンを再現する。

そのほか、幾田りら、倖田來未、JAEJOONG（ジェジュン）、スキマスイッチ、超特急、Little Glee Monsterに加え、番組初登場のAiScReam、ATEEZ、水谷千重子らが登場する。

なお、続報にて追加の出演アーティストが発表される予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）