「見ていられない。ひどい」「本当にみじめ」大一番で惨敗のイタリアに国民が憤慨！「どこも倒せない」【W杯欧州予選】
奇跡を起こすのがほぼ不可能なのは、サポーターも覚悟していただろう。だが、大事なプレーオフに向け、ホームで手痛い黒星を喫したことへの落胆は隠せない。
11月16日のワールドカップ（W杯）欧州予選で、イタリアはノルウェーに１−４で敗れた。３大会連続となる予選敗退も懸念される大国のファンは、ふがいない結果に失望を露にしている。
３ポイント差でノルウェーに得失点差で大きく下回り、本大会出場権を確定させるには９点差で勝たなければいけなかったイタリア。序盤にピオ・エスポージトのゴールで先制したものの、１点リードのままハーフタイムに突入すると、後半にペースアップしたノルウェーに逆転された。
『Gazzetta dello Sport』によると、SNSではアーリング・ハーランドを筆頭とするノルウェーに圧倒されたジェンナーロ・ガットゥーゾ監督率いるイタリアの現状を嘆くファンの声が寄せられている。
「ブラジルで恥ずべきと言われるなら、イタリアはなんと表現するのか。どこも倒せない」
「引き続き代表監督のせいだと考えるなら、どこにもいけない。これがイタリアの選手たちなんだ。ノルウェーはイタリアより強い。それだけだ」
「今の代表は見ていられない。後半に３失点、ひどい守備、攻撃できない。この逆境で、これまでの監督たち同様にガットゥーゾの責任はない」
「これで『１敗でW杯に出られないのは正しくない』とかいう話はなくなった。1998年からW杯に出ていなかった代表チームに２試合とも叩きのめされたね」
「これがイタリアサッカーのレベルだ。ガットゥーゾのせいじゃない。敬意は払うが、代表のスタメンが所属クラブでレギュラーじゃないんだから。まだ息子がイタリアのいるW杯を見られるように願っているが。まずいぞ」
「２試合でノルウェーは我々より攻撃のタレントがいることだけでなく、もっとうまくサッカーできることも分からせた。イタリアにとっては本当にみじめな敗北だ。今じゃ多くの代表チームを下回っている。次はプレーオフ...W杯には出場しなければいけない」
「『ハーランドがかわいそうだ。こんなに強い選手なのに、決してW杯に行かないような弱い代表でプレーしなければいけない』と言われていたのを覚えている。今では状況がひっくり返り、弱い代表は我々になった。現時点でW杯に出られず、だがあわれむべきカンピオーネもいない」
過去２大会、プレーオフで敗退しているイタリア。二度あることは三度あるのか。国民が不安を募らせるなか、まずは来週のプレーオフ組み合わせ抽選が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」
11月16日のワールドカップ（W杯）欧州予選で、イタリアはノルウェーに１−４で敗れた。３大会連続となる予選敗退も懸念される大国のファンは、ふがいない結果に失望を露にしている。
３ポイント差でノルウェーに得失点差で大きく下回り、本大会出場権を確定させるには９点差で勝たなければいけなかったイタリア。序盤にピオ・エスポージトのゴールで先制したものの、１点リードのままハーフタイムに突入すると、後半にペースアップしたノルウェーに逆転された。
「ブラジルで恥ずべきと言われるなら、イタリアはなんと表現するのか。どこも倒せない」
「引き続き代表監督のせいだと考えるなら、どこにもいけない。これがイタリアの選手たちなんだ。ノルウェーはイタリアより強い。それだけだ」
「今の代表は見ていられない。後半に３失点、ひどい守備、攻撃できない。この逆境で、これまでの監督たち同様にガットゥーゾの責任はない」
「これで『１敗でW杯に出られないのは正しくない』とかいう話はなくなった。1998年からW杯に出ていなかった代表チームに２試合とも叩きのめされたね」
「これがイタリアサッカーのレベルだ。ガットゥーゾのせいじゃない。敬意は払うが、代表のスタメンが所属クラブでレギュラーじゃないんだから。まだ息子がイタリアのいるW杯を見られるように願っているが。まずいぞ」
「２試合でノルウェーは我々より攻撃のタレントがいることだけでなく、もっとうまくサッカーできることも分からせた。イタリアにとっては本当にみじめな敗北だ。今じゃ多くの代表チームを下回っている。次はプレーオフ...W杯には出場しなければいけない」
「『ハーランドがかわいそうだ。こんなに強い選手なのに、決してW杯に行かないような弱い代表でプレーしなければいけない』と言われていたのを覚えている。今では状況がひっくり返り、弱い代表は我々になった。現時点でW杯に出られず、だがあわれむべきカンピオーネもいない」
過去２大会、プレーオフで敗退しているイタリア。二度あることは三度あるのか。国民が不安を募らせるなか、まずは来週のプレーオフ組み合わせ抽選が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」「世界中のコレクターが羨む」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「何と言っても目を引くのは…」