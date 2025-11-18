58ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢·ëº§27Ç¯¤ÎºÊ¤ÏÊõÄÍ¤ÎÌ¼Ìò¡¡Ä¹ÃË¤¬·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤¬¤Ã¤¯¤ê
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¤¬¡¢20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
Ãæ»³½¨À¬¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¾®³ØÀ¸¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½ñÆ»¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Çº£Ç¯¤Ï»×¤¤¤â¤«¤±¤Ê¤¤»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ»³¡£ºòÇ¯¡¢Íè¾ì¿ô3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ÆÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿½ñ¤Î½é¸ÄÅ¸¸å¡¢40Ç¯Á°¤ËÆ±µïÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎµìÍ§¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¸ÄÅ¸¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤¤¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Öº¾µ½?¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î½ñ¤ÈµìÍ§¤È¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤¬Âç¹¥É¾¤Ç¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¥«¥ó¥Ì¤Ø¤ÏºÊ¤È¡¢Î±³ØÃæ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿±Ñ¸ì¤¬Ã£¼Ô¤Ê»ÍÃË¤¬ÄÌÌõ¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤¿¤½¤¦¡£
¸½ºß58ºÐ¤Ç·ëº§27Ç¯¡¢ºÊ¤ÏÊõÄÍ¤ÎÌ¼Ìò¤À¤Ã¤¿Çò¾ë¤¢¤ä¤«¡£·ëº§¸å¤ÏÂ©»Ò4¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤ÎÃæ¤ÇÎ¾¿Æ¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï26ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¦Ãæ»³æÆµ®¡£Êì¿Æ¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ÊÃæ»³¤¬¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤á¤ËÏÃ¤¹¡£
Ãæ»³½¨À¬¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
¾®³ØÀ¸¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë½ñÆ»¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Çº£Ç¯¤Ï»×¤¤¤â¤«¤±¤Ê¤¤»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ»³¡£ºòÇ¯¡¢Íè¾ì¿ô3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ÆÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿½ñ¤Î½é¸ÄÅ¸¸å¡¢40Ç¯Á°¤ËÆ±µïÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎµìÍ§¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¸ÄÅ¸¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤¤¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Öº¾µ½?¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î½ñ¤ÈµìÍ§¤È¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤¬Âç¹¥É¾¤Ç¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¥«¥ó¥Ì¤Ø¤ÏºÊ¤È¡¢Î±³ØÃæ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿±Ñ¸ì¤¬Ã£¼Ô¤Ê»ÍÃË¤¬ÄÌÌõ¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¤·¤¿¤½¤¦¡£
¸½ºß58ºÐ¤Ç·ëº§27Ç¯¡¢ºÊ¤ÏÊõÄÍ¤ÎÌ¼Ìò¤À¤Ã¤¿Çò¾ë¤¢¤ä¤«¡£·ëº§¸å¤ÏÂ©»Ò4¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â©»Ò¤ÎÃæ¤ÇÎ¾¿Æ¤Î¸å¤òÄÉ¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï26ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¦Ãæ»³æÆµ®¡£Êì¿Æ¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤ÊÃæ»³¤¬¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÄã¤á¤ËÏÃ¤¹¡£