　18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比460円安の4万9810円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては513.91円安。出来高は1万2649枚だった。

　TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIX現物終値比25.03ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49810　　　　　-460　　　 12649
日経225mini 　　　　　　 49800　　　　　-470　　　257740
TOPIX先物 　　　　　　　3322.5　　　　　 -20　　　 12671
JPX日経400先物　　　　　 29935　　　　　-225　　　　 860
グロース指数先物　　　　　 693　　　　　　-4　　　　1506
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース