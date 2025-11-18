日経225先物：18日夜間取引終値＝460円安、4万9810円
18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比460円安の4万9810円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万323.91円に対しては513.91円安。出来高は1万2649枚だった。
TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比20ポイント安、TOPIX現物終値比25.03ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49810 -460 12649
日経225mini 49800 -470 257740
TOPIX先物 3322.5 -20 12671
JPX日経400先物 29935 -225 860
グロース指数先物 693 -4 1506
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
