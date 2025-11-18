ソフトバンクの杉山一樹投手（27）が17日、3連投＆イニングまたぎ歓迎の“タフネス守護神”を目指すと掲げた。今季はリーグ最多の65試合に登板し、自身初のタイトルとなるセーブ王に輝いた右腕だが、さらなるフル回転に腕をぶしている。再びチーム内の競争を勝ち抜いてクローザーの座を奪い、勝ち試合の最後を締めくくり、パ・リーグ3連覇、2年連続日本一に貢献するつもりだ。

守護神は1イニングでも多くマウンドに立つことを渇望していた。みずほペイペイドームでのトレーニングを終えた杉山は、来季のさらなるフル回転を誓った。

「今年は（3日連続での）3連投を2回しかしていない。3連投が普通にできるぐらいにしたい」

今季はリーグ最多の65試合に登板。CSファイナルS、日本シリーズを合わせて実に72試合に投げた。それでも抜群のスタミナを誇る右腕は「疲れはそんなになく、すぐ取れました」と涼しい表情を浮かべた。さらに登板試合数が増えることについても「問題ありません」と口にする。

日本一を決めた阪神との日本シリーズ第5戦で2イニングを投げたようなイニングまたぎも「全然大丈夫です。お構いなしです」と腕をぶす。3日連続での登板はレギュラーシーズンの5月3〜5日と日本シリーズ第3〜5戦での計2回。首脳陣には“連投歓迎”の意向を示していく。

今季はオスナがコンディション不良で離脱した後の6月から守護神として定着。3勝4敗10ホールド31セーブで防御率1・82と安定した投球を続け、ポストシーズンでも7試合計8イニングを投げて無失点に抑えた。もちろん来季も抑えの役割を目指していく。

「オスナも帰ってきますし、松本（裕）さんも藤井さんもいる。もう一回競争して、つかみたいなと思います」

打線が点を取り、中継ぎがつなぐことで守護神に登板の機会が巡ってくる。そこで逆転されてしまうとチームが受けるダメージは大きい。そんな重圧もある中でも「勝ちで終われる瞬間が楽しかった」とやりがいを感じていた。さらに“タフネス守護神”として来季も最終回を締めくくるつもりだ。

50試合に登板した昨季の経験を生かし、今季はさらなる飛躍を遂げた。「昨年以上にやり切った1年だったなと思います」。セーブシチュエーションで一度も失敗がなかった頼りになる右腕はリーグ3連覇、2年連続日本一に向けて腕を振っていく。 （木下 大一）