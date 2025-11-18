「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）

元日に滋賀県大津市にある本家へ顔を出した時のこと。ひと回り年下のいとこと再会を果たすと、彼は男の子３きょうだいの父になっていた。

以前、まだ首が据わっていなかった長男坊は抱っこしているのだが、次男と三男とは初対面。テレビのアニメに夢中だった次男に「こんにちは」と声をかけると…振り向いた彼の顔を見て驚がく。まるで“生き写し”ではないかと錯覚してしまうほど、今は亡き私の父にそっくりだった。

血統というのは不思議なもので、まさかいとこの次男から父の顔が出てくるとは…。今年のマイルＣＳにも興味深い一族がおり、スワンＳ２着から参戦するワイドラトゥールにとって、レースでライバルとなるカンチェンジュンガとは叔母とおいという関係。例えるならば、ワカメとタラちゃんの戦いだ（年齢等のツッコミはお断りします）。

プルピット系の父カリフォルニアクロームの産駒はほとんどがダート馬だが、これだけ芝で切れるのは母系のポテンシャルの高さと母父アグネスタキオンの影響か。ヘニーヒューズ産駒の半兄ワイドファラオは２０年かしわ記念＆１９年ニュージーランドＴを制した“二刀流”マイラーで、芝７Ｆを得意とする妹もマイルＧ１で戦える下地はあるはずだ。京都も得意。脚質もよく似ているおいっ子とともに、自慢の末脚をフルに発揮してほしい。