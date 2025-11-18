「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）

同一年春秋マイルＧ１制覇へ向けて着々と歩みを進める。マイルの舞台で圧巻のパフォーマンスを見せ続けているジャンタルマンタル。２歳で朝日杯ＦＳ、３歳ではＮＨＫマイルＣを制し、初めての海外遠征だった昨年暮れの香港マイルでは１３着と崩れたが、それでも半年ぶりの実戦だった安田記念をきっちりと射止めてＧ１・３勝目。さすがの戦歴と言える。

秋初戦の富士Ｓでは国内のマイル戦で初めて土がついた。それでも休み明けに加え、斤量５９キロだったことを思えば、半馬身差の２着は「負けて強し」という言葉が当てはまる。高野師も「富士Ｓを上手に使おうと考えていました。そのパフォーマンスを受けて、レース直後に“あとは整えるだけでいいな”と思いました」と説明する。

１２日の１週前追い切りでは栗東坂路を単走。脚取りには力強さがあふれ、４Ｆ５３秒２−３８秒４−１２秒０をマークした。「安田記念は惨敗後の長欠明けだったので、しっかりめにやりながらの過程でした。今回は目いっぱいの追い切りはもう必要ないですし、整える感じでやっています。順調ですよ」と納得の表情だ。

ひと叩きされて順調さが漂っている今回、指揮官は状態に関して「富士Ｓの時とは全然違うと思っています」と太鼓判を押す。春同様にライバルを堂々と蹴散らし、絶対王者として君臨する。