¡ÚÃë´ÖÎ¤¼Ó¡¡¤Ò¤ë¤Þ¤Î¥Þ¥ëÈë¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤Î¡Öº£Ç¯Ãæ¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¡×
¡¡ÃÞ¸å¤Ç´èÄ¥¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥ëÈë¡×¤òÃµ¤ë¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£Âè20²ó¤Ï¡Öº£Ç¯Ãæ¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¡×
¡ùÄ¹¿å·¼¿¿Åê¼ê¡á¶Ê¤òºî¤ë
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ë²»³Ú¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Î»ì¤Î½Â¤µ¤¬¹¥¤¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ò¤è¤¯Ä°¤¯¤¿¤á¡¢¥Þ¥¤¥½¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥½¥ó¥°¤Ï¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£¶ÊÌ¾¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¶¡×¡£ºî¶Ê¤ÎÊä½õ¤òÍê¤à¤È¤·¤¿¤é¡¢²»³Ú¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅÄ¾åÅê¼ê¡£¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ä¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶Ê¤ÏBAD¡¡HOP¤Î¡Ö¤³¤ì°Ê³°¡×¡£
¡ù±ö»ÎÃÈÅê¼ê¡á¼«Æ°¼Ö¤ÎÌÈµö¼èÆÀ
¡¡ÂçÌî¤äÈôÅÄ¤«¤é¡Ö1Ç¯ÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤ËÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î´ü´Ö¤Ë³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Í½Äê¡£±¿Å¾¤ÏÆÀ°Õ¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤Îº¬µò¤Ï¡Ö¡ÊÇ¤Å·Æ²¡ËSwitch¤Ç¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤¬ÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡×¡£¥¶¥¤¥ì¥ó¤âÌÈµö¤ò¼èÆÀÍ½Äê¤Ç¡Ö°ì½ï¤ËÄÌ¤¦¤±¤ÉÀè¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ã¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ä¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ë±¿Å¾·Ï¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢²Ã¸º¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶ì¼ê¡£