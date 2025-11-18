¡Ö¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¡×½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¸«¤»¤¿Ç´¤ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥¹¥±¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤â¶ÃØ³
¡ÚU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡¡½÷»Ò¡Û´ôÉì½÷»Ò¹âÅù³Ø¹» 62¡¼50 ÆüËÜ¹Ò¶õ¹âÅù³Ø¹» ËÌ³¤Æ»¡Ê11·î15Æü¡¿¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇ´¤ë¡ªÇ´¤ë¡ªÌ©Ãå¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥ÈßÚÎö¤Î½Ö´Ö
¡¡´ôÉì½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¤Î3Ç¯À¸SF¡¦»°Âð¹áºÚ¤¬Ç´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëYouTuber¤âÀä»¿¤¹¤ëÌ©Ãå¥Þ¡¼¥¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î15Æü¤ËU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¹â¹»À¤ÂåºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ôÉì½÷»Ò¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¹âÅù³Ø¹» ËÌ³¤Æ»¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢62¡¼50¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é·ø¤¤¼é¤ê¤È¥·¥å¡¼¥ÈÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë´ôÉì½÷»Ò¡£11¡¼6¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè1¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î·ø¼é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡3¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¤ÎPF¡¦Æ£ÅÄÍ¥³¤¤¬±Ô¤¤¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»°Âð¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â°ú¤Î¥¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤éºÙ¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥´¡¼¥ë²¼¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿Æ£ÅÄ¤¬¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç±¦¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¿¤Íî¤È¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì½÷»Ò¤ÎÍê¤ì¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¸«¤»¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¼Â¶·¤ÎÌø²¼·½Í¤»á¤¬¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ê¤ò¾å¤²Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡¢»°Âð¹áºÚ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëYouTuber¤Î¤È¤â¤ä¤ó¤â¡Ö¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¡£¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÁêÅö¤·¤ó¤É¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡Ö´ôÉì½÷»Ò¤Ï¼éÈ÷¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¤ß¤ó¤Ê¼ê¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ç´¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤Í¡×¤È»°Âð¤Î¥×¥ì¡¼¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»°Âð¤Ï¤Û¤Ü¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë37Ê¬50ÉÃ¤Î¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢2ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë1¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°2025¡Ë