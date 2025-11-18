「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）

連覇を狙うソウルラッシュ、ヴィクトリアＭの覇者アスコリピチェーノなど、マイル頂上決戦にふさわしいメンバーが集結。なかでも最注目は安田記念を制し、春秋マイルＧ１制覇が懸かるジャンタルマンタルだ。Ｖデータも唯一全項目をクリアなら死角はなし。Ｇ１Ｖ４を決めて頂点に君臨する。

▼傾向（過去１０年）

秋のマイル王決定戦。京都競馬場の改修工事に伴い、２０〜２２年は阪神で開催。

▼人気

１番人気〈２・１・１・６〉

２番人気〈０・４・１・５〉

３番人気〈２・３・０・５〉

４番人気〈３・０・１・６〉

５番人気〈２・０・２・６〉

勝ち馬９頭、連対馬１７頭が５番人気以内と比較的平穏決着。

▼所属

栗 東〈６・８・７・１０２〉

美 浦〈４・２・３・３９〉

外国馬〈０・０・０・１〉

数は栗東所属馬、率では美浦所属馬が優勢。

▼ステップ

富士Ｓ〈４・３・１・４６〉

毎日王冠〈２・３・２・１７〉

スプリンターズＳ〈２・０・１・５〉

天皇賞・秋〈１・１・２・７〉

安田記念〈１・１・０・５〉

勝ち馬全頭が前記５レースから参戦。ステップレースのスワンＳ組は〈０・１・２・２７〉と不調。

▼前走内容

勝ち馬９頭が３着以内かつ、負けても０秒４差以内。同全頭が３番人気以内に推されていた。

▼馬齢

３歳馬〈３・１・２・２７〉

４歳馬〈４・５・４・３２〉

５歳馬〈２・３・４・５２〉

６歳馬〈１・１・０・１６〉

７歳以上〈０・０・０・１５〉

勝ち鞍＆勝率から狙いは３＆４歳馬。

▼実績

勝ち馬全頭にＧ１連対経験があった。また、同８頭が重賞２勝以上をマークしていた。

▼決め手

勝ち馬８頭が前走の４角を５番手以内で通過するか最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 唯一全項目をクリアしたジャンタルマンタルが文句なしのイチ推し。春秋マイルＧ１制覇へ突き進む。（記録室）