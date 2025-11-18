大阪・関西万博で人気を博した“グルテンフリー”の焼ビーフンやラーメンが、神戸と大阪の外食店舗で再び味わえる。



会場内に「GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店」を出店したケンミン食品（神戸市）が、「もう一度食べたい」という声に応え、同社が運営する店舗で11月から提供している。

「GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店」グルテンフリーラーメンをすべての人に！ケンミン食品・高村祐輝社長（右）と「Tsurumen Davis（ツルメン・デービス）」をボストンで運営・大西益央氏〈2025年4月9日 大阪市此花区・夢洲〉

“グルテンフリー”欧米ではポピュラーな趣向として認知されている〈2025年5月20日 大阪市此花区・夢洲〉

「GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店」には、半年間で累計で延べ9万3千人以上が来店。

「GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店」で使用された箸 ※YUNYUN各店舗では使用していません

グルテンフリーラーメンは6万6千杯、「GF焼ビーフン」と「ほぼカニGF入り焼ビーフン」は計1万5千食を販売するなど、好評だったという。

万博閉幕後も再提供を望む声が多く寄せられたことから、神戸・元町の南京町にある「神戸 南京町 YUNYUN」では「ほぼカニGF入り焼ビーフン」を提供。

「神戸 南京町 YUNYUN」（※画像提供・ケンミン食品）

JR大阪駅前の商業施設・ルクア大阪の「YUNYUN ルクア大阪店」では、「GFしょうゆラーメン」や「GF焼ビーフン」などを、11月4日から順次提供している。

「YUNYUN ルクア大阪店」（※画像提供・ケンミン食品）

南京町の店舗では、神戸の老舗・カネテツデリカフーズの「ほぼカニ」をグルテンフリー仕様にした素材を使った一品が登場。



【神戸 南京町 YUNYUN (ユンユン)】「ほぼカニGF入り焼ビーフン」イメージ画像 実際はテイクアウト容器での提供（税込価格・500円 2026年1月頃までの期間発売）◆大阪・関西万博で好評の「ほぼカニGF」を使用しているが、ビーフンはグルテンフリーではない（※画像提供・ケンミン食品）

ルクア大阪の店舗では、米を原料にした独自開発のグルテンフリー麺やチャーシューを用いたラーメン、米・しょう油など調味料に至るまでグルテンフリーを徹底した焼ビーフンが楽しめる。

【YUNYUN ルクア大阪店】「GFしょうゆラーメン」（税込価格・800円）イメージ（※画像提供・ケンミン食品）

【YUNYUN ルクア大阪店】「GF焼ビーフン」（税込価格・550円）数量限定発売・なくなりしだい終了（※画像提供：ケンミン食品）

提供はいずれも数量に限りがあり、店舗の営業状況により売り切れる場合も。



※南京町YUNYUNでは万博再現メニューでグルテンフリーではなく、ルクア大阪店ではグルテンフリー原材料を使用も通常の調理環境で作られているため、アレルギー対応食品ではない。