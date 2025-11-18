大阪・関西万博で人気！「グルテンフリー」焼ビーフン＆ラーメン 神戸、大阪で“再登場” 期間限定で
大阪・関西万博で人気を博した“グルテンフリー”の焼ビーフンやラーメンが、神戸と大阪の外食店舗で再び味わえる。
会場内に「GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店」を出店したケンミン食品（神戸市）が、「もう一度食べたい」という声に応え、同社が運営する店舗で11月から提供している。
「GF RAMEN LAB 大阪・関西万博店」には、半年間で累計で延べ9万3千人以上が来店。
グルテンフリーラーメンは6万6千杯、「GF焼ビーフン」と「ほぼカニGF入り焼ビーフン」は計1万5千食を販売するなど、好評だったという。
万博閉幕後も再提供を望む声が多く寄せられたことから、神戸・元町の南京町にある「神戸 南京町 YUNYUN」では「ほぼカニGF入り焼ビーフン」を提供。
JR大阪駅前の商業施設・ルクア大阪の「YUNYUN ルクア大阪店」では、「GFしょうゆラーメン」や「GF焼ビーフン」などを、11月4日から順次提供している。
南京町の店舗では、神戸の老舗・カネテツデリカフーズの「ほぼカニ」をグルテンフリー仕様にした素材を使った一品が登場。
ルクア大阪の店舗では、米を原料にした独自開発のグルテンフリー麺やチャーシューを用いたラーメン、米・しょう油など調味料に至るまでグルテンフリーを徹底した焼ビーフンが楽しめる。
提供はいずれも数量に限りがあり、店舗の営業状況により売り切れる場合も。
※南京町YUNYUNでは万博再現メニューでグルテンフリーではなく、ルクア大阪店ではグルテンフリー原材料を使用も通常の調理環境で作られているため、アレルギー対応食品ではない。