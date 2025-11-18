日韓戦でピッチコム実戦テスト、選手たちはどう感じた？

野球日本代表「侍ジャパン」は16日に東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦を7-7で引き分け、2連戦を1勝1分けで終えた。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、ピッチコム（サイン伝達機器）が採用された2試合。“適応力”を試された選手たちはどう感じたのか。

ピッチコムとは、投手と捕手のサイン交換で用いられる電子機器。従来の捕手が指で出すサインとは違い、発信機と受信機で球種やコースを伝達することで、サイン盗みの防止や時間短縮に効果を発揮する。

大リーグや韓国プロ野球（KBO）では導入済みだが、日本のプロ野球（NPB）でプレーする選手たちにとっては、使い慣れていない代物。今回の日韓戦は勝ち負けだけでなく、「どれだけ適応できるのか」を判断する上で重要な意味合いを持っていた。

11-4で快勝した第1戦。先発のマスクを被った坂本誠志郎捕手（阪神）は、合宿開始当初からの進歩を明かした。「前はボタンを押すことでいっぱいいっぱいになっていた」と難しさを吐露した上で、こんなことを口にした。

「ジェスチャーや準備の段階で『セーフティバントがある』とか『初球から振ってくるぞ』とか、そういうことも伝えられるような時間の作り方が周りを見ながらできたかなと思う」

ピッチコムの扱いに慣れ、充実感を漂わせた坂本。さらにピッチクロックで投球時間短縮も求められるWBCとあって、サインに気を取られず、扇の要として必要な役割を全うすることは、世界を戦う上で間違いなく求められている。

2番手で登板した森浦大輔投手（広島）は1回3失点と振るわず。歓声で上手くサインが聞き取れず、グラブで耳元を覆うシーンもあった。井端弘和監督は「ブルペンより（音量を）上げずにいって、聞こえづらかったから上げた」と説明したものの、課題が残った。

「課題はいくつかある」WBCまで残り4か月…ナインに求められるものとは

第2戦の先発マスクを被った岸田行倫捕手（巨人）は、DHで出場した第1戦もベンチでバッテリーと同じピッチコムをつけてサインを聞いていた。「来年の春のために準備しているところがたくさんある」とWBCを見据え、試行錯誤していることを明かす。

ほとんどがシーズン中はライバル同士だが、投手陣を操る捕手にとって細かい情報共有は欠かせない。「試合に出場していなくても（ベンチからピッチコムで）球種を聞きながらまとめたデータを見ながら照らし合わせている」と本番に向けて自信をのぞかせた。

第2戦で救援した隅田知一郎投手（西武）は試合前に「ピッチコムは違和感がある。サインが出るところを見てしまう」と不安を口にしていたが、1回無失点の好投。10日の練習試合・広島戦で9失点を喫した左腕は、見事なバウンスバックで“適応力”をアピールした。

韓国との2連戦を終えて、井端監督は「強化試合のメンバーは一通り、お客さんが入っている舞台でやれたのは良かったかな」と一定の評価を下す。さらに「ある程度ルールに適応できた」とナインの対応力を収穫に挙げた。

一方で投手陣には注文も。「相手のバッターに集中できるかだと思います」とピッチコムに気を取られないマウンドさばきを求める。他にも「課題はいくつかあるんですけど……」と濁しつつ「そこも踏まえて3月までに準備しようと思います」と選考へ含みを持たせた。

来年3月5日に開幕するWBC。侍ジャパンの初戦は6日の台湾戦だ。残された時間はそう多くない。決勝まで13日間の短期決戦で、新しい環境に順応し、それぞれが最適な活用方法を模索する。ナインの本音が垣間見えた2連戦だった。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）