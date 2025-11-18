今日18日は、今季一番の寒気が流れ込むため、北海道では大雪や吹雪、吹きだまりによる交通障害に注意が必要です。東北も日本海側ほど雪が降り、山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。北陸から山陰は平地では雨や雷雨に、山では雪が降りそうです。太平洋側は晴れますが、関東は夕方から所々で雨や雷雨となるでしょう。

今日18日は今季一番の寒気が流入

今日18日は、冬型の気圧配置となり、今季一番の寒気が流れ込むでしょう。上空1500メートル付近には北日本でマイナス12℃以下の寒気、東日本でマイナス6℃以下、西日本でマイナス3℃以下の寒気が流れ込む見込みです。なお、山で雪が降る目安の寒気は0℃以下、平地で雪が降る目安の寒気はマイナス6℃以下です。

日本海側では雪や雨 北海道では大雪や吹雪に注意

今日18日は、北海道では日本海側を中心に雪が降り、積雪が増えるでしょう。沿岸部を中心に風も強く、吹雪いて、見通しが悪化する所がありそうです。大雪や吹雪、吹きだまりによる交通障害に注意が必要です。東北も日本海側を中心に雪が降り、山沿いを中心に大雪となる所があるでしょう。



北陸から山陰はシアーライン(風と風がぶつかる所)の影響で、大気の状態が不安定となりそうです。雨や雷雨となり、標高の高い所では雪が降るでしょう。大雨による土砂災害、河川の増水にご注意ください。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょう、急な強い雨にも注意してください。



九州北部では雲が広がり、夜は所々で雨が降るでしょう。山では雪が降りそうです。

太平洋側は晴れ間 関東でにわか雨に注意

今日18日は、太平洋側では晴れ間が広がるでしょう。ただ、関東は大気の状態が不安定なり、夕方からは平地でも所々でにわか雨や雷雨がありそうです。お帰りが遅い方は折りたたみ傘があると良いでしょう。関東北部の山では雪が降る見込みです。路面状況の変化にご注意ください。



沖縄は雲が多く、午前中は所々で雨が降りそうです。

シーズンはじめの本格的な雪 慣れていても注意

冬の時期に雪の多い所に住んでいる方でも、ひと夏を過ぎると、雪道での車の運転感覚を忘れがちです。シーズン最初の雪は、たとえ雪に慣れている方でも、以下の2つのことに注意が必要です。



(1)必ず、スタッドレスタイヤに交換するか、タイヤチェーンを装着しましょう。スタッドレスタイヤは、溝が十分にあるかどうかを、事前に確認してください。あまり使っていないスタッドレスタイヤでも、時間が経てば、劣化が進みますので、シーズン前に点検が必要です。

(2)たとえ急いでいても、急ブレーキ、急なハンドル操作、急発進、急な車線変更など「急」のつく運転はやめましょう。「急」のつく運転をしてしまうと、車がスリップしやすくなります。車を発進する時や上り坂では、タイヤが空転してしまわないよう、アクセルをじわりと踏み込んでください。下り坂では、エンジンブレーキを基本として、アクセルとブレーキも適度に調整して、速度を落としてください。