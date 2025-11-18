営業成績トップの同僚、裏の顔は「社内ウォッチング」のプロ　職場の「中年カップルの動向」ノートに記録する執念

仕事中、本業とは全く関係のないことに没頭している同僚がいたら気になってしまう。投稿を寄せた群馬県の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収600万円）は、「前にいた会社の同僚がやばかった」と振り返った。

同僚は仕事中、「社内で面白い？人をウォッチングし楽しんでいる」という。例えば、「仕事を辞めると言いつつ辞めない人」が最初に辞める発言をしてから「何年経過しているかカウント」していた。（文：長田コウ）

「新卒2年目が新入社員に先輩ヅラして偉そうな態度」もしっかりチェック

同僚の珍行動はほかにもあった。

「自分が優秀だと言い相手の仕事を非難ばかりする人が、誰を非難し誰を非難しないかを調べ器の小ささを楽しんだり。パワハラ加害者が上から注意され態度が弱くなった姿を観察したり」

嫌な上司や同僚も、単なる観察対象でしかないようだ。「新卒2年目が新入社員に先輩ヅラして偉そうな態度」をとる様子も、しっかりチェックしていたという。

観察の対象は、業務に関することだけではなかった。社内の色恋沙汰も興味を引いたようだ。

「社内恋愛が盛り上がり見つめ合う中年カップルの動向などもノートに書き留めていました」

ノートに書き留めるとはなかなかの熱量だ。一見すると、仕事もせずに他人のあら探しばかりしている困った同僚のように思えるが、実はそうではなかった。

「そんな同僚はトップレベルの営業成績だったので、すごい奴は会社でも心の余裕や楽しみを見つける天才かと感じました」

仕事ができるからこそ、周囲を俯瞰する余裕があったのだろう。

