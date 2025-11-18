「これ好き！」返品された食品を真っ先に“強奪”した上司にドン引き！　部下への労いゼロで持ち去る

食べ物の恨みは恐ろしいが、食べ物への執着があまりにも見えすぎると周囲は引いてしまうこともある。投稿を寄せた50代女性は、職場でそんな上司の姿を見てしまった。

女性はECサイトを運営する会社で、コールセンターの対応スタッフとして働いている。ある時、取り扱っている食品が「客都合の返品」となり、引き取ることになった。（文：長田コウ）

「黙って見ていたが食べ物に対する執着心にドン引きした」

通常、返品処理は手間のかかる業務だが、その商品は上司の好物だったようだ。

「引き取り品が戻ってきたので確認していたら、その時点で上司はそわそわ、しらじらしく見に来たり話をしにくる」

部下が仕事として検品する横で、上司は「その商品がどうなるのか」気になって仕方なかったのだろう。仕事の進捗を確認するふりをして、中身を狙っていたのかもしれない。

結局、その食品は廃棄しないことになった。「処分するのは、もったいなく職場で必要な人に提供した」そう。すると、誰よりも早く動いたのは、やはり上司だった。

「上司が真っ先に取りに来た。そのとき、対応したスタッフに何も労いの言葉もなく『これ好き！』と嬉しそうに言い放ち引き取り品を持っていった」

本来なら、返品対応に追われたスタッフにまずは「お疲れ様」と声をかけるのが上司の役目だろう。しかし、上司の頭の中は目の前の食べ物でいっぱいだったのだろう。

「その光景を黙ってわたしは見ていたが食べ物に対する執着心にドン引きした」

と、呆れ果てたようだ。この出来事をきっかけに上司に対する見方が変わってしまっただろう。

