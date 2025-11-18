コンビニ店員が目撃「男子トイレが空いてないと女子トイレに黙って入る」衝撃の迷惑客

コンビニで働く人は、マナーの悪い客に頭を悩ませている。投稿を寄せた埼玉県の50代女性は、10年以上コンビニで働いている「パートの主婦」だが、トイレ利用の実態をこう明かしている。（文：長田コウ）

「ご自由にどうぞお使い下さいとは書いてありますが、本当に黙って何も言わずにトイレだけ入って行く人、出た後も何も買わずに帰る人も多いです」

使用後に感謝を伝えてくれれば「まあいいかって思えます」

さらに迷惑なのは、トイレで長居する人だという。

「トイレの中でスマホ見ながら10分前後トイレから出てこない人。自宅のトイレではないので長居はやめてほしい」

「男子トイレが空いてないと女子トイレにだまって入る男性」もいるようで衝撃的だ。当人からすれば切羽詰まっていたのかもしれないが、居合わせた女性客は恐怖を感じるだろう。店員に一言ほしいところだ。

女性は店側の事情として、「トイレットペーパーや水道代も多少でもタダではない」と切実な思いを書いている。

「お茶、ジュースの1本でも買って行こうという気持ちは欲しいです。せめて何も買わないなら使う前は『トイレ借ります』使用後は『ありがとうございました』と言っていただけると何も買わなくてもまあいいかって思えます」

感謝の言葉があるかないか、で印象も大きく変わってくるようだ。

