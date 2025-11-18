サッカー日本代表は１７日、年内最終戦となる親善試合・ボリビア戦（１８日）に向け、試合会場の国立競技場で最終調整した。国際Ａマッチ指揮で日本歴代最多となる節目の１００試合目を迎える森保一監督（５７）は前日会見で、今活動中に亡くなったという長崎日大高時代の恩師らを思い、涙を流した。大切な人たちへ、弔いとなる３連勝締めを誓い、優勝を掲げる来年６月開幕のＷ杯北中米大会へチーム力の積み上げを図る。

会見中に異例の光景が広がった。森保監督は大切な人が３人、逝去したことを明かした。天国へ思いを向けると、両目から涙があふれ出た。「多くの大切な方が亡くなり悲しい思いをしてきた。これからも天国におられる方々にサッカーを楽しんでいただけるようにベストを尽くしていきたい」。感極まる姿には森保監督の誠実な人柄がにじんだ。

長年取材をしてきたサッカージャーナリストの六川亨さんが１７日朝に亡くなり、長崎日大高時代の恩師・下田規貴（きよし）さんや同級生も死去していたという。六川さんについては「闘病の末に今朝お亡くなりになったと聞きました。最後に『ガーナ戦勝って良かったな』と言っていただいた。批判的なこともたくさんいただいたが、サッカーファミリーとして感謝の思いでいっぱいです」と言葉を詰まらせた。

また「この（１１月の代表）活動に入って、今の私がある高校の恩師・下田先生が亡くなり、同級生が亡くなったり、悲しい思いをした」と胸中を告白。その上で「明日のボリビア戦も勝って、日本サッカーの発展とＷ杯優勝に向けた挑戦を楽しみに、喜んでもらえたら」と勝利を誓った。

特別な思いで臨むボリビア戦は、日本代表の歴代監督として初めて１００試合目の大台を迎える。「幸せなサッカー人生を送らせていただいている。本当にありがたい。これからも一日一日、一試合一試合、全力疾走したい」と感謝とともに、決意を新たにした。

初陣だった１８年９月１１日のコスタリカ戦から、９９戦で６８勝１４分け１７敗。次戦に勝てば６割９分という高勝率に「引き分けや負け試合も含め、全てが充実した時間。選手やスタッフに感謝したい」と語った。今後も戦術の幅を広げることに取り組みながら、一戦必勝の姿勢は変わらない。年内最後となるボリビア戦へ、恩人らの思いを背負って全力で戦う。（岩原 正幸）

◆森保監督に聞く

―ガーナ戦（１４日）から先発変更は。

「いくつかのポジションは変更したいと思っている」

―１００試合目の指揮についての感想。

「数字の目標というより長期的なビジョンで、２０５０年までに日本がＷ杯で優勝する夢と目標の中、日本サッカー界に何ができるかを考えて、目の前のことに全力を尽くしている」

―高校恩師で亡くなった下田先生について。

「自分の高校時代を振り返ると、ダメダメ人間で何をやっても半人前だった。サッカーから離れようとした時も、温かく見守ってくださった」

―長期離脱中のＤＦ冨安健洋（無所属）に関して。

「彼は（Ｗ杯に）間に合うと思っている。コンディションさえ良ければ、戦力になる。（リハビリを経て）パフォーマンスを発揮できると確認できれば、メンバーとして考えたい」