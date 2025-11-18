◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

第４２回マイルＣＳ（２３日、京都）は、安田記念覇者と昨年の覇者のマイル王２頭が激突する。史上９頭目となる同一年の春秋マイルＧ１制覇が懸かるジャンタルマンタルは、秋２戦目ですでに万全の仕上がりを誇る。迎え撃つソウルラッシュも骨折明けを叩き、上昇一途。春にドバイで香港の強豪を倒した当時の鞍上、クリスチャン・デムーロ騎手を背に、史上７頭目の連覇を狙っている。

７度目の挑戦で悲願のＧ１初制覇を飾ってから１年。２１年グランアレグリア以来、史上７頭目の連覇を目指し、ソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）がこの舞台に戻ってくる。

２走前の安田記念のレース中に左第４中手骨を骨折。復帰戦となった前走の富士Ｓは５９キロを背負い、しぶとく脚を伸ばして３着を確保した。担当の橋口助手は「骨折で立ち上げが遅れて、中身の面で筋肉が足りないような感じがしていた」と振り返る。叩いた上積みは大きく、「筋肉のハリなども解消していい状態。上昇度は負けていない」と仕上がりに自信を持つ。

１３日の１週前追い切りは栗東・ＣＷコースでダノンジャガー（３歳１勝クラス）、ミッキーゴールド（３歳２勝クラス）を２馬身追走し、６ハロン８０秒１―１０秒９とさすがの時計で両馬に２馬身先着した。現役最多の当レース３勝目がかかる池江調教師は「ラスト１００メートルはいい脚。まるでドバイ（・ターフ）の最後のような感じでした」と絶賛。０・０１馬身差（約８ミリ）で香港の最強馬ロマンチックウォリアーを撃破して師、馬ともに海外Ｇ１初勝利を挙げた圧巻のパフォーマンスを引き合いに出して状態の良さを語った。

今回は短期免許で来日中のクリスチャン・デムーロ騎手とドバイ・ターフ以来、２度目のコンビを組む。指揮官が「８ミリ差ですからね。馬を動かす技術ですよね。（馬の情報を）見たり聞いたりしているだけでは普通できない」と舌を巻く名手と臨む秋のマイル王決定戦。王者の座は譲らない。（山本 理貴）