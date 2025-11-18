『ナイトスクープ』スタジオ驚き…和田アキ子が初登場 おなじみ番組口上→VTRで涙とまらず
歌手・タレントの和田アキ子（75）が、21日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）で「今週の特命局長」を務める。
【写真】和田アキ子『探偵！ナイトスクープ』初登場の様子
和田は、芸能生活57年目を迎えた日本歌謡界のレジェンドで、“芸能界のご意見番”でもある。スタジオが驚きの声に包まれる中、登場すると早速、一字一句をかみしめるように、おなじみの番組口上を力強く読み上げる。
和田が『ナイトスクープ』のスタジオにやって来たのは今回が初めて。大阪の実家に戻った際に番組を見るそうで「みんな真面目に取り組んで、どんな田舎でも行きはるし」と絶賛し、「すっごい楽しみです」と期待に胸を膨らませる。
VTRの1本目は「弱小バスケ部の息子たちの試合相手になりたい」。一度も勝つことなくバスケ部生活を終えてしまった息子たちに「勝つ喜び」を味わってもらいたいと、チームの母親たちが息子たちに真剣勝負を挑む。
田村裕探偵から「人生、負けたことがないと思いますが…」と振られた和田は「私、テレビでは本当にイイ人でありたいんです」と前置きしつつ、「でも、お母さんがそうおっしゃってるの？こういうの最近ダメなのよ。息子のことを思うっていうかね。すぐ泣いちゃうのよ」と涙腺崩壊寸前となる。
3本目は「両手を使ってイタリア料理を食べたい」。左手に障がいを持つ依頼者が何とかして両手でイタリア料理を食べることができるようにさせてほしい、さらに、依頼者に「自分の手をあげたい」とまで言ってくれた父に、両手を使って食事をするところを見せて驚かせたいという。VTRを見終わった和田はいつまでも涙が止まらず。その様子を見た真栄田賢探偵が「鬼の目にも涙」と突っこめば、「お前、あとで楽屋来い！」と一喝することになる。
