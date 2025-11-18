『2025 FNS歌謡祭』出演アーティスト豪華16組解禁 Mrs. GREEN APPLE、Ado、Creepy Nutsら登場＆RIP SLYMEとNumber_iが一夜限りのコラボ【一覧】
嵐の相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』（第1夜 12月3日 後6：30〜23：18／第2夜 12月10日 後6：30〜9：54）について、超豪華出演アーティスト16組が解禁となった。Mrs. GREEN APPLE、Ado、中島健人、Creepy Nuts、幾田りら、AiScReamら豪華アーティストが登場。さらに『FNS歌謡祭』恒例ミュージカル企画に『ミス・サイゴン』2026カンパニーが登場する。
【写真】12月3日放送『FNS歌謡祭』第1夜出演者一覧
今年12月31日をもって“フェーズ２”完結、2026年1月1日よりフェーズ３開幕を発表しているMrs. GREEN APPLEが夏に続き出演決定。2025年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となっている『GOOD DAY』と、ボーカル・ギター大森元貴も主演を務めた映画『＃真相をお話しします』（東宝）の主題歌『天国』を披露する。
2020年に『うっせぇわ』で鮮烈なデビューを果たしてから5年。これまでに『日本レコード大賞』や『新語・流行語大賞』など数々の賞を受賞し、今年は自身２度目となる世界ツアーを日本人最大級の規模で成功させるなど、目まぐるしい活躍を続けるAdoが２年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ！今年リリースされた中森明菜のトリビュート・アルバム『明響』でもカバーしたことが話題になった大ヒット曲『十戒(1984)』をパフォーマンスする。
10月に惜しまれつつも閉幕した『EXPO2025 大阪・関西万博』の顔として大活躍したミャクミャクが初登場！第１夜（12月３日放送）で豪華アーティストとコラボする！どんなコラボレーションになるのかは当日の放送をお楽しみに
今年4月に約1年間という期間限定で再集結したHIP-HOPグループ・RIP SLYMEがNumber_iと代表曲『楽園ベイベー』をコラボすることが決定。2025年にしか見ることができない貴重な組み合わせで、果たしてどんなステージになるのか。
また、“推し”の幸せを願いながらも「永遠にアイドルでいてほしい」と思うファンの強い愛情を歌った＝LOVEの“究極のラブソング”『絶対アイドル辞めないで』。ストリーミング再生が累計5200万回超えを記録するなど話題の楽曲を、“究極のアイドル”中島健人とコラボすることが決定した。
■『2025 FNS歌謡祭』
＜出演者＞
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
【出演アーティスト】★は追加アーティスト
＜第１夜＞
★AiScReam
ASKA
★Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
★ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
★JAEJOONG（ジェジュン）
★スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき▼（ハート）宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
中川晃教
★中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
★『ミス・サイゴン』2026カンパニー
★水谷千重子
★Mrs. GREEN APPLE
★ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
★Little Glee Monster
＜第２夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
★幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
★Creepy Nuts
★倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
★超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
BE:FIRST
氷川きよし
本田響矢
★映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
ほか（50音順）
