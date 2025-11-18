21日放送『探偵！ナイトスクープ』（C）ABCテレビ

　ほっかほっか亭がロゴをデザインした人物を探し、公式Xなどで呼びかけて話題にとなった件が、依頼としてABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜　後11：17　※関西ローカル）に採用され、21日に放送される。

【画像】誰が書いたか不明…ほっかほっか亭の独特な書体デザイン

　今回は、和田アキ子が「今週の特命局長」として番組スタジオ初登場。驚きのなかで、「ほっかほっか亭のロゴをデザインした人は誰？」はVTR2本目で登場する。

　ほっかほっか亭は第1号店の創業以来50周年を迎える。それにあたり、「ほっかほっか亭」というお店のロゴに使っている書体を50数年前にデザインした方を探してお礼をさせてほしい、という依頼だった。

　「ちょっと前に話題になりましたよね。耳にしました」と、和田特命局長もこのニュースを知っていた様子。事実は小説よりも奇なり、VTRでは約50年前の真実が今、明らかとなる？