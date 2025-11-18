『探偵！ナイトスクープ』「ほっかほっか亭のロゴをデザインした人は誰？」…なんと和田アキ子特命局長回で放送
ほっかほっか亭がロゴをデザインした人物を探し、公式Xなどで呼びかけて話題にとなった件が、依頼としてABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）に採用され、21日に放送される。
【画像】誰が書いたか不明…ほっかほっか亭の独特な書体デザイン
今回は、和田アキ子が「今週の特命局長」として番組スタジオ初登場。驚きのなかで、「ほっかほっか亭のロゴをデザインした人は誰？」はVTR2本目で登場する。
ほっかほっか亭は第1号店の創業以来50周年を迎える。それにあたり、「ほっかほっか亭」というお店のロゴに使っている書体を50数年前にデザインした方を探してお礼をさせてほしい、という依頼だった。
「ちょっと前に話題になりましたよね。耳にしました」と、和田特命局長もこのニュースを知っていた様子。事実は小説よりも奇なり、VTRでは約50年前の真実が今、明らかとなる？
【画像】誰が書いたか不明…ほっかほっか亭の独特な書体デザイン
今回は、和田アキ子が「今週の特命局長」として番組スタジオ初登場。驚きのなかで、「ほっかほっか亭のロゴをデザインした人は誰？」はVTR2本目で登場する。
ほっかほっか亭は第1号店の創業以来50周年を迎える。それにあたり、「ほっかほっか亭」というお店のロゴに使っている書体を50数年前にデザインした方を探してお礼をさせてほしい、という依頼だった。
「ちょっと前に話題になりましたよね。耳にしました」と、和田特命局長もこのニュースを知っていた様子。事実は小説よりも奇なり、VTRでは約50年前の真実が今、明らかとなる？