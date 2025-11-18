

50代を過ぎると「何もないところでつまずく」「突然よろけてヒヤリとする」「手すりがないと階段の上り下りが不安」……。そんなことが増えてきたら、もしかして足腰の衰えのサインかもしれません。

筋肉は、特別に意識して運動や食事をしないかぎり、通常は年齢を重ねるにしたがって減少していきます。骨についても同じ。骨密度が低下して骨が弱くなり、関節の柔軟性や可動域も減少していきます。そんな筋肉と骨がともに衰えることにより、バランスを保つことが難しくなって、つまずいたり転んだりが多くなってくるのです。

本記事では、25年以上にわたり、数えきれないほどの「よくつまずく」「よろけやすい」患者さんと会ってきた、という往診専門の整形外科医・古賀昭義さんの著書『「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK』より一部を抜粋し、骨折や転倒のリスクを減らす握力強化の方法などをご紹介します。

なぜ歳をとると歩きづらくなるのか？

人は足腰が弱ってくると、どんなことができなくなるのでしょうか？長く歩けなくなったり、階段を上るのがつらくなったり、ちょっとしたものにつまずいたり滑ったりして転びそうになったり……。

そうして自分で歩けなくなってくると人の手を借りなければならなくなり、ついには車いす、そして寝たきりにつながって、体の機能全体が徐々に弱っていきます。そうした寝たきりや介護が必要になった高齢者の原因の多くを占めるのが、運動器症候群、すなわちロコモティブシンドローム（ロコモ）です。

このロコモの原因は大きく分けると2つあります。

1. 活動量の減少による筋力・バランス力の低下

通常、筋力やバランス力は日頃から体を動かすことによって維持されています。したがって、外出する機会や家事をする頻度が減れば、少しずつ活動量が減ります。活動量の減少に伴って足腰の衰えを自覚するようになると、自分の体力に自信がなくなり、転ばないように活動の機会を減らそうとします。その結果、さらなる活動量の減少につながって悪循環となり、いつの間にか歩くことすらおぼつかないほど足腰が弱くなってしまうのです。

2. 運動機能に影響を及ぼす病気（骨・関節機能の低下）

年齢を重ねて高齢者になればなるほど、ひざや腰などの関節や骨に影響を及ぼす病気や、運動機能をつかさどる神経や筋肉に影響する病気が出てきやすくなります。例えば、変形性ひざ関節症や変形性股関節症、変形性脊椎症、骨粗しょう症、サルコペニア（筋肉減少症）などです。



（画像：「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK）

こうしたロコモになっていないか、上の表であらためて確認してみましょう。

握力を鍛えればどんどん骨も強くなる

握力は全身の総合的な筋肉と関連があり、握力が低下すると骨折や転倒のリスクが高くなることがわかっています。逆に言うと、握力を維持できれば、骨は弱くならないということになります。

握力が弱くなったと感じるのは、何歳くらいからなのでしょう。平均値を見ると、握力のピークは男性が30代、女性は40代となっています。しかし実は、20代から50代前半まではそれほど変わらず、女性は50代後半でも10代後半と変わらない握力をキープしています。男女ともに握力がガクンと下がるのは、60代になってからです。



（画像：「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK）

なぜ60代以降に握力は弱くなってしまうのでしょうか？ それは、仕事をリタイアする時期でもありますが、やはり「鍛えない」からです。

加齢変化は、私たちの弱点に攻め込んできます。握力が弱くなるのは、弱点があるからなのです。その弱点とは握力がとても細い筋肉、そして腱（けん）で支配されていること。腱は骨に付着して骨と関節の細かい動きをつかさどります。



（画像：「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK）

加齢変化による動脈硬化で四肢の血流が悪くなると、腱に行き渡る血流も低下します。もともと、腱の組織は血管が豊富に存在しないため血流の低下による変化を受けます。

その影響で腱の変性が起きて、握力が落ちてしまうのです。腱のように細いスジはなかなか鍛えることができません。

そこで、腱のまわりについている太い筋肉を鍛えて握力を強くします。そのための握力トレーニングを紹介していきましょう。

指の関節を動かす「グーパー運動」

握力を鍛えるときには指の関節の動きが必要です。筋肉は脳の命令シグナルを支配する神経が反応することで筋肉に伝えて反応します。ふだん指を動かすことを意識していない人でも、グーパーと指を閉じたり開いたりするだけでも、指の関節が硬くなる拘縮（こうしゅく）という状態が予防できます。

みなさんも指をグーパーと意識して動かすことは少ないのではないでしょうか？「グーパー」と指を閉じたり動かしたりすることから握力トレーニングは始まります。

グーパー運動で大切なことは、両ひじをまっすぐに伸ばして前へならえの状態で行うこと。このように行うことで、前腕（ひじから手首までの腕部分）の筋肉に刺激を与えることができます。神経を通じて手に脳の命令を伝えていくという意識で行ってみましょう。

ひとりで握力を鍛えたいなら、ハンドグリップを使ったエクササイズもやってみてください。使用するのは、負荷調整式のものもいいですが、一般的に販売されているハンドグリップで十分です。

とにかく握手をするようにハンドグリップを握りましょう。コツは心をハッピーな気持ちにして行うことです。



（古賀 昭義 ： 往診専門整形外科医、医学博士）