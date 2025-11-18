「世界一かわいい絵」お昼寝中のわが子を見て→母が思わず描いたスケッチに1.1万いいね「あまりに愛」【ママリ】

生後5か月の息子のかわいさを表現した、温かなスケッチ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、あずき☺︎5m🦖(@redbeans_2025)さんの投稿です。子どもたちが気持ちよさそうに寝ている姿に、愛おしさが込み上げてきますよね。あずきさんは「写真だとこのかわいさを残せない気がして…」と、5か月の息子さんを咄嗟にスケッチ。まるで赤ちゃんの香りまでも伝わってくるような、愛のこもった素敵なスケッチです。

子どもたちが気持ちよさそうに寝ている姿に、愛おしさが込み上げてきますよね。子どもたちの成長はあっという間。この瞬間は今だけのものだと、じーんと温かな気持ちになります。





投稿者・あずき☺︎5m🦖(@redbeans_2025)さんは『写真だとこのかわいさを残せない気がして』と、5か月の息子さんを咄嗟に付箋にスケッチ。まるで赤ちゃんの香りまでも伝わってくるような、愛のこもった素敵なスケッチに反響が寄せられました。

©redbeans_2025

気持ちよさそうに昼寝してる息子があまりにも愛おしくて、付箋に落書きしてみた✏️

写真だとこの可愛さを残せない気がして…



付箋くしゃくしゃだし天才絵師がわんさかいるTwitterでお披露目するにはあまりにもお目汚しなんだけど、自分的にはうまく描けたから自己満で載せちゃう😌

スケッチから赤ちゃんの香りや寝息も伝わってくるようです。長いまつ毛にふわふわで柔らかな髪、もっちりとした頬に丸みを帯びた頭のフォルム。あずきさんが息子さんを愛おしく思っている気持ちが込められています。



この投稿には「絵になると、その人がどこの部分が特に愛おしいと思ってるのか、よく伝わるよね」「世界一かわいい絵じゃないですか」と温かいコメントが寄せられました。



「スケッチすると細かい部分もよく観察するのでとても幸せ時間でした！」と話すあずきさん。幸せそうに眠る息子さんと、スケッチするあずきさんを想像してとても温かな気持ちに。子どもを写真だけでなく、絵に残す良さにも気づかされた素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）