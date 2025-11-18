サッカー日本代表は１７日、国際親善試合のボリビア代表戦（１８日）に向けて、試合会場の東京・国立競技場で調整。体調不良のＭＦ北野颯太（２１）＝ザルツブルク＝を除く２５人がピッチで体を動かした。会見した森保一監督（５７）は、敵地での開催が中止され、没収試合となった２４年３月のＷ杯アジア２次予選の北朝鮮戦を除き、国際Ａマッチ通算１００試合目の指揮となるメモリアルな一戦を前に各所関係者に感謝。そして、目を潤ませながら、亡くなった先人たちの思いを背負い、この先も戦っていく決意を示した。

日本代表監督として、前人未到の記録まであと１試合。目前に迫った節目に森保監督は「あらためて幸せなサッカー人生を送らせていただいている」と実感を込めた。長く率いてきたからこそ多くの別れもある。今活動に入ってから、長年親交のあったジャーナリストの六川亨さん、長崎日大高時代の恩師である下田規貴さん、同級生の訃報が続いたことを明かすと、声を詰まらせた。

「本当に…多くの大切な方が亡くなって悲しい思いをした。明日も勝って、日本サッカー界の発展とＷ杯優勝に向けての挑戦へ。これからも天国におられる方々にサッカーを楽しんでいただけるようベストを尽くしていきたい」

２０１８年に就任してから約７年間、数字を意識せず歩み続けてきた。１４日のガーナ戦を終えて、６８勝１４分け１７敗。勝率は約６９％と歴代監督の中で突出している。「１戦１戦勝利を目指して戦う」。会見でおなじみのせりふが、結果に表れている。

ボリビアは８大会ぶりのＷ杯出場の可能性を残し、闘志をぎらつかせている。森保監督はベストメンバーで臨んだガーナ戦から、複数選手の入れ替えを示唆。勝利と同時にチーム力の底上げを目指す。

年内では最後の代表戦。“１００試合目”という意味でも勝利で締めたい。「皆さん、明日の試合も一緒に戦ってください」。１試合目から変わらない共闘スタイルで勝ちきり、Ｗ杯イヤーへ弾みをつける。