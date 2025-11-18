ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は６４１ドル安 シカゴ日経平均先物は５万円割れ
NY株式17日（NY時間15:13）（日本時間05:13）
ダウ平均 46506.40（-641.08 -1.36%）
ナスダック 22606.37（-294.22 -1.28%）
CME日経平均先物 49565（大証終比：-705 -1.42%）
欧州株式17日終値
英FT100 9675.43（-22.94 -0.24%）
独DAX 23590.52（-286.03 -1.20%）
仏CAC40 8119.02（-51.07 -0.63%）
米国債利回り
2年債 3.606（+0.000）
10年債 4.133（-0.016）
30年債 4.738（-0.010）
期待インフレ率 2.293（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（-0.008）
英 国 4.535（-0.039）
カナダ 3.228（0.000）
豪 州 4.476（+0.037）
日 本 1.730（+0.025）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.80（-0.29 -0.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4012.40（-81.80 -2.00%）
ビットコイン（ドル）
91421.56（-2009.42 -2.15%）
（円建・参考値）
1418万8626円（-311862 -2.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46506.40（-641.08 -1.36%）
ナスダック 22606.37（-294.22 -1.28%）
CME日経平均先物 49565（大証終比：-705 -1.42%）
欧州株式17日終値
英FT100 9675.43（-22.94 -0.24%）
独DAX 23590.52（-286.03 -1.20%）
仏CAC40 8119.02（-51.07 -0.63%）
米国債利回り
2年債 3.606（+0.000）
10年債 4.133（-0.016）
30年債 4.738（-0.010）
期待インフレ率 2.293（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.712（-0.008）
英 国 4.535（-0.039）
カナダ 3.228（0.000）
豪 州 4.476（+0.037）
日 本 1.730（+0.025）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.80（-0.29 -0.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4012.40（-81.80 -2.00%）
ビットコイン（ドル）
91421.56（-2009.42 -2.15%）
（円建・参考値）
1418万8626円（-311862 -2.15%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ