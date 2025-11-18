NY株式17日（NY時間15:13）（日本時間05:13）
ダウ平均　　　46506.40（-641.08　-1.36%）
ナスダック　　　22606.37（-294.22　-1.28%）
CME日経平均先物　49565（大証終比：-705　-1.42%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9675.43（-22.94　-0.24%）
独DAX　 23590.52（-286.03　-1.20%）
仏CAC40　 8119.02（-51.07　-0.63%）

米国債利回り
2年債　 　3.606（+0.000）
10年債　 　4.133（-0.016）
30年債　 　4.738（-0.010）
期待インフレ率　 　2.293（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.712（-0.008）
英　国　　4.535（-0.039）
カナダ　　3.228（0.000）
豪　州　　4.476（+0.037）
日　本　　1.730（+0.025）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.80（-0.29　-0.48%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4012.40（-81.80　-2.00%）

ビットコイン（ドル）
91421.56（-2009.42　-2.15%）
（円建・参考値）
1418万8626円（-311862　-2.15%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ