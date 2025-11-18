ABCテレビアナウンサーの久保光代アナが自身のSNSに、パフェやパンケーキを食べる様子を投稿したところ、コメント欄には「超絶超絶超絶カワイイ」「アイドルかと思った」「元気出る」などといったコメントが寄せられた。

自他共に認めるFRUIT ZIPPERファンである久保アナは、この日Art Beat Cafe NAKANOSHIMAに期間限定オープン中の「あそばにゃそんそん コラボカフェ」に足を運び、「あそばにゃそんそん コラボスイーツ」を堪能。

あそばにゃそんそん パフェ

アイス&ストロベリークリーム、スポンジケーキ、ソーダゼリーの3層からなるボリューム満点のパフェ



あそばにゃそんそん パンケーキ

チョコソースやホイップを自分でかけて”好きにデザイン”できる、優しい味わいのパンケーキ。

あそばにゃそんそん メロン

甘さが欲しい時にぴったりの、すっきり爽やかメロンソーダ

また、11/23（日）24（月・休）に開催される『あそばにゃそんそん アイドル祭』で24日のライブの進行をすると発表した。

イベント、コラボカフェの詳細は、https://www.asahi.co.jp/asobanyasonson/idolmatsuri/