シンガー・ソングライターの松任谷由実（71）が17日、東京・府中の森芸術劇場で2年ぶりの全国ツアーの初日を迎えた。18日発売の通算40作目のオリジナルアルバム「Wormhole」の収録曲「岩礁のきらめき」やヒット曲「ひこうき雲」など27曲を披露した。

ツアータイトルもアルバムと同じ「ワームホール」。異なる時空や多次元をつなぐという設定の円形装置が輝く舞台で、白いドレスや宇宙空間を意識させるものなど何度も衣装チェンジをして視覚で観客を楽しませた。それは目まぐるしく回る宇宙のようだった。

今作のテーマは「AIとの共生」。アルバムは荒井由実時代から現在まで数百の音声記録をAI（音声合成ソフト）に学習させて、その時々の声質を感じさせつつ、それぞれの曲に合う歌声を新たに作り上げた。

ただ生のライブでは、この声を客席に届けるのが難しかった。そのため、毎回ツアーに参加しているコーラスチームとの合唱でAIによるユーミンの声を再現。低域担当の男性1人、ハモり担当の女性2人の計3人が、それぞれ力強さや高さ、繊細さなどの特長を生かし、何度も合唱して練習した。音楽プロデューサーで夫の松任谷正隆氏（73）のピアノによるレッスンを受けた。

ライブでのAI使用についてユーミンは「リアルタイムでホログラム（立体映像）がコントロールできるようになった時に実現するんでしょうね。その時は人型ロボットになっていたりして」と笑い飛ばした。

アンコールでは「肉体は変わっても、私はユーミンのままで居続けます。そのためには何でもやろうと思うけど、やっぱりライブのこの瞬間は最高！この瞬間を宝物のようにいつまでも記憶にとどめておきたいです」と宣言。13カ月をかけるツアーで、人の声が生み出す感動を全国に届けに行く。