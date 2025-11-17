寒暖差による揺らぎ肌にアプローチ　イプサが敏感肌のための化粧液を発売

「イプサ（IPSA）」が、低刺激設計の高機能化粧液「イプサ ME センシティブ n」（全4種、175mL 7040円）と専用のディスペンサー（770円）を2026年2月5日に発売する。なお、化粧液とディスペンサーのセット（7810円）も取り扱う。

ME センシティブ nは、肌の美しさの源とされる“美肌エネルギー”に着目した処方を採用。独自の新保湿成分CP-SE成分とCP-S-SE成分を配合し、環境変化でゆらぎやすい肌をうるおいで包み込む。また、うるおい保護成分のキシリトールが乾燥によるバリア機能の低下を防ぎ、健やかで透明感のある肌へ導く。

ラインナップは、肌状態に合わせて選べる全4種。皮脂膜をサポートするという考え方のもと、ウォーターベース処方（1・2）とクリームベース処方（3・4）の2タイプを展開し、テクスチャーもそれぞれ最適化した。ME センシティブ1には肌保護成分のイブキジャコウエキを、2〜4にはエモリエント成分のコメ胚芽油を配合し、個々の皮脂分泌量や肌状態に合わせて選べるようにした。

容器には、従来比でプラスチック使用量と製造時の温室効果ガス排出量を削減するLiquiForm®技術を採用。使いやすさとサステナビリティの両立を目指した。