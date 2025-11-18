西武が01年から11年までトレーニングコーチなどを歴任した大迫幸一氏（72）を「ハイパフォーマンス・コーディネーター」として招へいすることが17日、分かった。かつて松坂大輔氏（本紙評論家）らも心酔した名伯楽が、常勝軍団復活を期すチームに帰ってくる。

新設される役職は選手への指導だけでなく、トレーニング部門に携わるコーチ陣の指導や育成も期待される。かつてはドラフト下位の高卒選手らがコンスタントに成長することでチーム力を底上げして常に上位争いを展開していたチームも、今季は3年連続Bクラスとなる5位。故障で能力を発揮できない選手も多い。それらの原因を究明し、トレーニングを改善していくことも重要なミッションとなる。

大迫氏はプロ野球選手としての経験はないが固定観念にとらわれない指導法で、前回所属時は西口（現1軍監督）、松坂、涌井（現中日）らから信頼され、他球団でも当時の日本ハム・ダルビッシュ（現パドレス）から助言を求められるなどした。発展途上の若手には厳しい言葉も掛けて叱咤し、現在も現役を続ける栗山、中村、炭谷らの若手時代の成長もサポート。01年から所属した11年間でBクラスは07、09年の2度だけと、かつての西武が強さを維持できた理由を知る男だ。

70歳を超えた現在も多方面から必要とされて現場に立ち続け、今季はオイシックスのトレーニングアドバイザーとして尽力した。西武では1、2軍の枠にとらわれずに統括的な立場で指導にあたる予定。近日中にも正式契約を結び、15年ぶりのチーム復帰が決まる。

◇大迫 幸一（おおさこ・こういち）1953年（昭28）7月19日生まれ、東京都出身の72歳。国士舘大体育学部を卒業後、フィットネスジムなどを経営。01年から西武で、12年からはロッテで、1軍トレーニングコーチなどを歴任。プロ野球選手だけでなく、水泳やゴルファーのトレーニングアドバイザーなども務める。今季はオイシックスでトレーニングアドバイザー。1メートル73、79キロ。